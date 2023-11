De esta manera, se busca facilitar el suministro de metales preciosos para la fabricación de joyas y una reducción de los costos.

Julio Pérez Alván, presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), destacó que este cambio en la regulación es beneficioso para los productores de oro, ya que representa menores costos de insumos para la elaboración de joyería.

“Antes, ellos (los productores) tenían que exportar el oro en bruto para que recién el Estado te devolviera el IGV y poder compensar con el de las compras. Ahora, con la modificación se considera exportación a la venta de oro a los fabricantes de joyería. Entonces, estos van a ahorrar en fletes y seguros. Por lo tanto, van a pagar un precio más justo, con un descuento razonable por costos administrativos”, explicó a Gestión.

Además, el vocero del gremio señaló que los fabricantes de joyas van a tener el insumo a la mano, pues ya no van a tener que importar el metal. “Eso es lo que se estaba haciendo, lo cual es absurdo porque el Perú es el octavo productor mundial de oro” , añadió.

Se debe tener en cuenta que entre el 60% y 70% del oro en el mundo tiene como destino final la joyería, monedas y orfebrería.

“Nosotros como industria estamos desperdiciando la oportunidad del oro para crecer. El productor podrá vender el metal al joyero y este tendrá la materia prima más rápido y así evitar un retraso en la producción”, comentó.

Panorama hacia el 2024

Aquilo Espinoza, presidente de DeOro, manifestó que la entrada en vigencia del reglamento va a permitir que se exporte un volumen mucho mayor y que los resultados se verían de cara al 2024.

“A inicios del próximo año se va a reflejar el impacto (de la normativa) en las exportaciones y en cuánto se incrementarían comparativamente con el 2023″, acotó.

En esa línea, Pérez Alván proyectó que la modificación a la Ley del IGV podría inyectar en exportaciones para el próximo año, unos US$ 200 millones adicionales.

“El sector de joyería llegó a exportar US$ 127 millones en el 2018 y de ahí cayó, debido al contexto internacional y las dificultades para obtener la materia prima”, añadió.

Además, comentó a Gestión que este año las exportaciones del sector joyería cerrarían, en el mejor de los casos, en US$ 100 millones. Entonces, para el 2024 podríamos alcanzar los US$ 300 millones en exportaciones de joyas solo por esta nueva Ley y reglamento.

El líder gremial también refirió que a futuro este rubro podría tener un crecimiento de 15% anual, y en 10 años se convertiría en una industria que importe más de US$ 1,000 millones.

¿Es posible triplicar exportaciones en un año?

Julio Pérez Alván señaló que si bien puede sonar increíble que de US$ 100 millones pasemos a US$ 300 millones para el próximo año, existen países que ya exportan hasta US$ 5,000 millones en joyería.

“Países como Indonesia o Turquía, que también tienen una importante cantidad de oro, exportan US$ 4,000 millones y US$ 3,000, respectivamente”, detalló.

Ahora, sin ir tan lejos, los envíos de joyería al exterior de México están entre US$ 400 y US$ 500 millones al año. “Perú podría hacer lo mismo tranquilamente”, recalcó a Gestión.

El presidente gremial mencionó que en los mercados internacionales el Perú compite con estos países, ya que nuestras joyas de venden en los principales retails de Estados Unidos y Europa.

Formalización de pequeños mineros

Aquilo Espinoza indicó que con la modificación en la comercialización del oro se va a favorecer a los pequeños mineros. En un principio va a permitir que puedan recuperar su IGV al 100%, algo que no podrían tenerlo con la norma anterior.

“Esto es un gran beneficio, sobre todo para los pequeños mineros que no pueden exportar en pequeñas cantidades, 2 a 5 kilos. Entonces, ahora podrán vender localmente como si estuvieran exportando su oro”, remarcó.

Respecto a la industria joyera, mencionó que hay un gran beneficio no solo por los mayores niveles de exportación, sino que también se van a generar más puestos de trabajo.

“Por otro lado, no es que solamente exporten más los que ya están en la industria, sino también que otras empresas puedan iniciar en la industria, algo que no podían hacer antes por el problema de la comercialización de oro”, añadió.

Cabe recordar, que la razón principal por la que los mineros no podían vender localmente era que no podían recuperar el total de su IGV. Ahora, el panorama ha cambiado y se abre un espacio importante para la venta local de oro, dedicada a la exportación de joyas.

Por su parte, Pérez Alván mencionó que los productores de joyas van a poder comprar el metal a los pequeños mineros que ingresarán a la formalidad para poder recuperar su IGV.

“Se sabe que un tercio del oro que se produce en Perú es ilegal. Entonces, el reglamento ayudará a reducir esa informalidad”, acotó.

Desempeño en los últimos seis años

En los últimos seis años el comportamiento de las exportaciones ha tenido sus altas y bajas, siendo el 2018 el periodo en el que se alcanzó la cifra más alta.

De acuerdo con cifras que proporcionó el Adex Data Trade a Gestión, en el 2018 los despachos al exterior cerraron en US$ 127.7 millones, en el 2019 fueron US$ 116.8 millones, en el 2020 alcanzaron los US$ 71.2 millones, en el 2021 se obtuvieron US$ 118.1 millones y en el 2022 se generaron US$ 89 millones.

El gremio alertó que, a lo largo del año, los envíos presentaron un comportamiento intermitente, experimentando caídas de 54% en enero, 9.2% en marzo y 20.6% en junio, y aumentos de 7.6% en febrero, 47.3% en abril, 56.2% en mayo y 13.8% en julio y 3.2% en agosto.

Adex precisó que entre enero y agosto de este 2023 las exportaciones del sector retrocedieron 0.3% respecto al mismo lapso del año pasado, alcanzando un total de US$ 62.3 millones hasta esta fecha.

Cabe mencionar, que el principal destino de exportación de la industria es Estados Unidos, con una participación del 86.9% en el monto total exportado. Luego, siguen países como Chile, Canadá, Colombia y México, pero con cifras muy por debajo del mercado estadounidense.

