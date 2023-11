De acuerdo al Comité de Frutas y Hortalizas de la Asociación de Exportadores (ADEX), en los primeros nueve meses del año, las agroexportaciones tradicionales y no tradicionales se han contraído en 5.9%, sumando US$ 6 mil 306 millones, con respecto al mismo periodo del 2022 (US$ 6 mil 702 millones).

“Desde hace algunos meses nuestro sector está en retroceso, impactado también por el fenómeno de El Niño, las diferentes crisis políticas y el no tener un marco jurídico promotor. Esperamos remontar esta etapa a la brevedad posible”, dijo Elkin Vanegas Murillo, presidente del comité.

Indicó también que los despachos agrarios tradicionales cerraron en rojo todos los meses del 2023, mientras que las no tradicionales solo registraron un incremento en los primeros cuatro meses.

“No se debe olvidar que nuestra actividad es una de las más importantes por su efecto en la generación de empleo. El año pasado ayudó a crear 2 millones 215 mil entre directos, indirectos e inducidos”, recordó Vanegas.

El gremio enfatizó la importancia de un cambio en las políticas de promoción, incentivos, reducción de sobrecostos; así como la aprobación de leyes como la del cabotaje y mejora de la infraestructura portuaria.

No tradicionales

De acuerdo al ritmo al que están evolucionando las agroexportaciones, es probable que no se cumplan las proyecciones de ADEX para el próximo año: lograr un crecimiento de 3.5% de las agroexportaciones no tradicionales.

Las agroexportaciones con valor agregado (US$ 5 780 millones) registraron una ligera caída de -0.1% entre enero y setiembre. La palta lideró los envíos con un crecimiento de 9% por un valor de US$ 952 millones, . Por su parte, los envíos de uva fresca crecieron 16.3%, mientras que el arándano registró una contracción de -15.3%.

EE.UU. es el principal mercado de destino, con una participación del 31%. Sin embargo, ha disminuido su demanda en -10%. Países Bajos ocupó la segunda ubicación con un aumento de 1.1%. Completaron el ranking de los diez principales destinos España, Chile, Ecuador, China, Reino Unido, México, Colombia y Hong Kong.

Cabe destacar el crecimiento de los envíos al exterior de varios productos como el jengibre (74.5%), páprika (36.7%) y cacao en grano (36.3%).

Tradicionales

La Gerencia de Agroexportaciones de ADEX puntualizó que, entre enero y septiembre, los envíos agrarios tradicionales (US$ 525.7 millones) experimentaron una reducción de -42.6%. Esto, debido principalmente a los menores envíos de café (-50%). Entre otros envíos figuran los azúcares de caña, remolacha refinada y melaza de caña.

EE.UU. se mantiene como el destino líder de las agroexportaciones tradicionales, pero redujo sus pedidos en -30.7%. Le sigue Alemania, Bélgica, Ecuador, Canadá, Colombia, Italia, Francia, Reino Unido y Corea del Sur.

