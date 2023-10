El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) informó que las exportaciones agrarias en el periodo enero-agosto fueron impulsadas por las mayores colocaciones de frutas que sumaron US$ 3,161 millones (60% de las agroexportaciones no tradicionales).

En general, las agroexportaciones totales registraron US$ 5,714 millones, en el período enero-agosto de este año. La entidad detalló que las agroexportaciones no tradicionales alcanzaron los US$ 5,313 millones, cifra 1.3% mayor a lo observado en el 2022.

También resaltó los productos que más aportaron en los exportaciones: paltas US$ 927 millones (18% de participación), uvas frescas US$ 659 millones (12%), arándanos rojos frescos US$ 344 millones (6.5%), espárragos frescos o refrigerados US$ 212 millones (4.0%) y mangos frescos US$ 207 millones (3.9%).

Otros productos: cítricos y alimentos de animales

Midagri informó que hubo mayores colocaciones de alimentos de animales US$ 170 millones (3.2%), los demás cítricos US$ 135 millones (2.5%), demás cacao en grano US$ 124 millones (2.3%), mango congelado US$ 106 millones (2.0%), paprika US$ 92 millones (1.7%).

Estos 10 productos en conjunto concentrarían el 56% de la oferta exportable no tradicional.

Por otra parte, los productos de mayor contribución al crecimiento en dicho período fueron: paltas (+14%), uvas frescas (+12%), demás cacao en grano (+36%), aceites esenciales de limón (+100%), jengibre sin triturar ni pulverizar (+69%), paprika (+37%), carmín de cochinilla (+99%), chocolates y sus preparaciones en bloques (+722%), demás preparaciones alimenticias de harina (+40%), alimentos de animales (+5.9%), entre los principales.

Principales destino de nuestras agroexportaciones

La entidad mencionó los diez principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas: Estados Unidos, Holanda, España, Ecuador, Chile, China, Inglaterra, México, Colombia, Alemania.

Este grupo de países concentraron el 78% del total del valor exportado en el periodo de estudio.

Además, dio a conocer que en dicho período, la balanza comercial agraria registró un superávit de US$ 1,440 millones, cifra mayor en 2.7% en comparación con el monto registrado el mismo periodo del año pasado, cuyo incremento obedeció a la menor salida de dólares de importaciones agrarias (US$ 285 millones menos respecto al 2022) frente a lo registrado por las exportaciones agrarias (US$ 247 millones menos).

Las regiones que más contribuyeron en las agroexportaciones

Sobre el comportamiento de las agroexportaciones por regiones, la sierra registró el crecimiento en los departamentos de Apurímac (+78%), destacando las mayores ventas de paltas, las demás kiwicha, papas , aunque estas cocidas en agua o vapor, congeladas; Huancavelica (+311%) destacando productos como paltas, frijoles, los demás hongos y trufas secos.

En la selva, se presentó el aumento de las agroexportaciones de San Martín (+8.5%), resaltando las colocaciones de cacao en grano, aceite de palma y sus fracciones, café sin tostar sin descafeinar.

Y en la costa, se registró el crecimiento de las agroexportaciones de Áncash (+7.2%), con productos como paltas, mangos frescos, arándanos rojos frescos; Arequipa (+2.7%) con productos como alcachofas, los demás frutas frescos, demás algas; Ica (+4.2%) con las uvas frescas, paltas, cítricos; Moquegua (+7.2%) con productos como arándanos rojos frescos, paltas; Piura (+2.2%), con ventas de mangos frescos, uvas frescas, bananas incluidos los plátanos.

