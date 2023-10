Rosa Díaz, gerente de Ventas Nacionales de la compañía, indicó a Gestión que la línea compuesta por seis productos empezará a comercializarse por el canal moderno antes del cierre de año. “Tenemos la marca Kusi en mermeladas, salsas, purés, y ahora vamos a tenerla también en congelados: fresas, arándanos, piñas, paltas, mangos, entre otros. Esto nos va a permitir lograr un crecimiento importante en el mercado local”, sostuvo tras su participación en la feria Expoalimentaria 2023.

La empresa Industrias Alimentarias, que forma parte de dicha corporación, tiene el 90% de participación del mercado de mermeladas en el país. Si bien la comercializa también bajo su marca Kusi, el mayor volumen de estas ventas viene de los servicios de maquila que presta a otras grandes compañías como Gloria, G.W. Yichang & Cía. (dueña de la marca Compass), A1, Fanny, Supermercados Peruanos, Cencosud, entre otras.

Asimismo, con su línea de frutas confitadas, la empresa peruana atiende a firmas como Nestlé, Molitalia y Winter, que las requieren para la elaboración de sus panetones y otros productos dulces. Además de este canal industrial y del moderno, en el mercado local también atiende al canal de hoteles, restaurantes y catering (horeca) y al institucional.

Incrementar las exportaciones

Hasta ahora, el 95% de la fruta congelada que la corporación produce se envía al exterior y solo 5% al mercado local. La empresa exporta congelados de fresa, palta, arándanos, mango, maracuyá, plátano, sandía, melón, uva, mandarina, guanábana, chirimoya, lúcuma y espárrago, además de otros productos como el choclo o el camote.

Entre sus principales mercados actualmente se encuentran Colombia, Bolivia y Panamá. “Bolivia es un gran mercado, trabajamos con marca propia pero también con las marcas de nuestros clientes”, explicó Díaz. Algunos países a los que buscan incrementar sus envíos son Chile y Brasil, que resultan atractivos por sus volúmenes de consumo de mermelada.

Con el fortalecimiento de su presencia en el mercado local y su participación en ferias internacionales, la firma proyecta cerrar el año con un crecimiento de la facturación de 24% versus el 2022, una tasa similar a la de 26% alcanzada el año pasado.

De acuerdo con cifras del portal Agrodata, la corporación Industrias Alimentarias del Perú IAMB es la principal exportadora de fresas del país. Sus razones sociales Mebol y Mebol GF en conjunto exportaron el 47% (unos US$ 13 millones) de la fresa que salió del Perú de enero a agosto de este año. Al cierre del año pasado, la firma Mebol GF realizó exportaciones totales, entre sus diversos frutos, por US$ 23.9 millones y Mebol por US$ 21.4 millones, según el portal Veritrade.

Con respecto a la facturación de la compañía, la ejecutiva indicó que la mayor parte viene de las exportaciones, pero una participación significativa se genera en el mercado local por medio de su firma Industrias Alimentarias.

La empresa Industrias Alimentarias fue fundada por Nancy Medina Boldt en 1987, y en 1993 empezó a producir mermeladas para diferentes marcas presentes en el país. En el 2004 inicia la exportación de fresa y mango congelados (posteriormente amplió este portafolio) y en el 2022 abrió una oficina comercial en Estados Unidos.

La empresa tiene tres plantas: dos en el distrito de San Martín de Porres y una en la provincia de Chancay (departamento de Lima). Trabaja con cadenas productivas de frutas que poseen 1,400 hectáreas de fresas comprometidas con la corporación Industrias Alimentarias del Perú IAMB.

