Adex Consulting ha identificado 115 productos del rubro de alimentos y bebidas que Perú exporta con potencial para llegar a más mercados internacionales a través de una mayor labor de inteligencia comercial, investigación y articulación público-privada.

En la clasificación de la consultora, entre los productos ‘prometedores’ se encuentran los frijoles, los pallares, las pasta de cacao, las clementinas y las lima Tahití. Otros 55 son considerados ‘estrellas’, como las uvas, los arándanos, las paltas y los mangos. Además, hay 18 calificados como ‘consolidados’ (espárragos, alimentos para animales, plátanos, quinua, alcachofa, pimientos y otros) y 405 como ‘estancados’ (cortezas de limón, páprika, bebidas no alcohólicas y bombones).

“Perú tiene un potencial significativo que le permitiría impulsar su industria de alimentos y bebidas. Con una estrategia bien planificada y una colaboración efectiva entre el sector público y privado, puede superar las barreras que limitan su crecimiento y destacar en el mercado internacional”, opinó la jefa de Adex Consulting, Lizbeth Pumasunco.

Más oportunidades

Pumasunco indicó que frutas, como la palta, granada y castaña, pueden ser demandadas por la industria cosmética, que está experimentando un crecimiento significativo en los países asiáticos. Se proyecta que hacia el 2100, el 80% de la población estará en Asia y África. “En el continente asiático hemos identificado el potencial de varios productos como la uva (actualmente Perú exporta US$ 299 millones), los arándanos (US$ 115 millones) y las paltas (US$ 95 millones)”, puntualizó.

Respecto a África, la especialista dijo que existen oportunidades para las preparaciones usadas en la alimentación de animales (US$ 5 millones), uvas (US$ 4,700 millones) y azúcar de caña (US$ 3,700 millones).

En el caso de los jugos de frutas y vegetales, se proyectan ventas mundiales por cerca de US$ 110,000 millones en el 2023 y por más de US$ 113,000 millones en el 2024. “Se estima una tasa de crecimiento promedio anual de 2.23%”, detalló.

