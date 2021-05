La suspensión de las exportaciones de carne de res en Argentina podría impactar de forma negativa en los giros de negocio de comida que tienen como insumos importantes a los mondongos y despojos. Sin embargo, no afectaría de gravedad el consumo de esta carne roja en cortes.

Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Argentina es el principal proveedor del Perú en mondongos de res. En el 2020, Perú importó de dicho país US$ 10.5 millones en este producto, que es utilizado sobre todo en los negocios de comida criolla, para platos como el Mondonguito a la italiana, el Cau cau, o caldos.

También es el principal proveedor de despojos de res, compuestos por corazones, hígados y otras vísceras, que son empleadas en los negocios de anticuchos o para la preparación de patés, por ejemplo, señala Carlos Posada, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la CCL (Idexcam).

“La prohibición en Argentina de exportar carne de res no representa para el Perú un golpe directo al consumo de carne en sí. Las industrias que se verían afectadas son los que utilizan despojos y mondongos, como las anticucherías y otros negocios de comida que utilizan los corazones de res. Pero hay otros proveedores con los cuales se puede suplir a Argentina, lo que sí podría generar un efecto en la logística, porque implicará cambios en las rutas de traslado. También se podría suplir hasta cierto punto con producción nacional”, dijo a gestion.pe.

La principal razón por la que las industrias o negocios de comida en el Perú importan estos insumos de Argentina sería el gran volumen de oferta, pues se trata de uno de los principales productores mundiales de carne bovina. En dicho país no es frecuente consumir las vísceras o el mondongo del vacuno, a diferencia de lo que ocurre en el Perú. Por ende, estas importaciones se complementan con los insumos nacionales, para la preparación de los mencionados platos.

En otras partidas, las importaciones procedentes de dicho país son de: US$ 1 millón en cortes de carne, US$ 500 mil en cortes finos deshuesados y US$ 874 mil en cortes finos sin deshuesar. En estas categorías, los principales abastecedores son los Estados Unidos y Brasil.

Esta semana, el Gobierno de Argentina decidió cerrar la exportación de carnes por 30 días, con la intención de frenar una fuerte escalada en los precios internos registrada durante los últimos meses, informó la agencia Reuters.

Por otro lado, el consumo de carne de res en el país se ha incrementado desde que llegó la pandemia y ha impulsado un alza de su precio, que acumulada ya es del 18% en comparación con el pre-COVID, reveló el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Carne Bovina, John Chauca. Es así que su precio promedio mayorista pasó de 12 o 13 soles a S/ 15.

El dirigente atribuyó este aumento del consumo a los cambios de hábitos de las familias, tras el inicio de la emergencia sanitaria, y al margen que todavía existe para aumentar el consumo per cápita. De acuerdo con información del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el peruano consume en promedio 6.062 kg de carne de vacuno por año. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), los consumos per cápita menores a 10 kg se consideran insuficientes.

“Consideramos que va a mantenerse esta demanda alta, así como los precios, porque la oferta no es tanta, pues la producción se incrementa de forma lenta. Estimamos que este año la producción crecerá un 3%. En años anterior solo se mantenía”, dijo a gestion.pe.