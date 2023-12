Así lo señaló la presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Áncash, Elena Ríos, quien sostuvo que a 20 minutos de la ciudad de Huaraz se sitúan centros poblados como Huanchac y otros aledaños, donde se dispone de terrenos de entre dos a cinco hectáreas, para el desarrollo de proyectos de vivienda y hotelería.

“Es una zona cercana (Huanchac) a la ciudad de Huaraz, donde ahora, por ejemplo, en dos hectáreas se está ejecutando el campus de la Universidad César Vallejo. Es un área estratégica para cualquier inversión, pues no está distante de la urbe y los precios son más accesibles”, explicó la representante.

Así, indicó que si bien en Huaraz existen áreas de entre US$ 1,500 a US$ 3,000 por metro cuadrado, en terrenos ligeramente distantes el metro cuadrado se cotiza incluso en US$ 50. Esto otorga oportunidad a empresarios dispuestos a invertir en esta zona del país.

“En Huaraz carecemos de un centro comercial, terminal terrestre, proyectos de vivienda e inversiones de hotelería, pese a que contamos con atractivos turísticos. Es un portafolio amplio por desarrollar en esta zona y en el Callejón de Huaylas”, expresó Ríos.

La representante de la Cámara de Comercio de Áncash manifestó que la mayoría de inversiones importantes en esta parte de la región datan de un poco más de una década y provienen, principalmente, de la minería. Precisó que entre los factores que ralentizan estos desembolsos se encuentra la falta de una infraestructura vial que agilice el transporte.

“Actualmente, se están realizando trabajos en el aeropuerto de Anta, el cual ya tiene un avance de 65%. Esperamos que pronto estén culminados y empiecen los vuelos para el ingreso de más turistas, especialmente, de extranjeros. Hoy, tenemos una caída de 40% en flujo turístico con respecto a prepandemia”, anotó la vocera.

Agroexportación

La posibilidad de El Niño Global mantiene en jaque principalmente a la zona norte del país. Sin embargo, esta misma situación brinda ventaja a espacios como la sierra, donde las consecuencias de este fenómeno natural son de menor magnitud.

“Siempre tenemos empresas agroexportadoras mapeando la zona con la posibilidad de adquirir hectáreas. Tenemos el desarrollo de arándanos en Huaylas y de palta hass en Yungay”, detalló.

Mejoramiento de aeropuerto

En el aeropuerto Comandante FAP Germán Arias Graziani (Anta) se vienen ejecutando actividades de mantenimiento periódico a los pavimentos del área de movimiento (pista de aterrizaje, calle de rodaje y plataforma de aeronaves, así como trabajos en las áreas de seguridad) y señalización horizontal total del área de movimiento.

Estas actividades se iniciaron en agosto de este año y tienen un plazo de ejecución de 120 días calendario, es decir, se proyecta concluir en diciembre de este año. El costo de inversión previsto es de US$ 15.4 millones.

