Uber Technologies Inc. y Lyft Inc. subieron en bolsa en las primeras operaciones del viernes después de que Elon Musk brindara pocos detalles sobre los planes del fabricante de automóviles Tesla Inc. para un servicio de vehículos autónomos que pudiera competir con los servicios de transporte.

Las acciones de Uber subieron hasta un 7% a un máximo histórico y las de Lyft avanzaron hasta 11% el viernes después de que Musk reveló el jueves un robotaxi llamado Cybercab. Las acciones de Tesla cayeron hasta un 10.2%. El debut de Musk del prototipo de dos asientos y un concepto de Robovan que puede transportar hasta 20 personas decepcionó a los inversionistas de Tesla que esperaban más detalles. Si bien dijo que la producción del Cybercab podría comenzar en 2026 y costar menos de US$ 30,000, el director ejecutivo advirtió que tiende a ser demasiado optimista. "Consideramos que el evento es el mejor resultado posible para Uber", dijo John Colantuoni , analista de acciones de Jefferies con una calificación de compra para las acciones. LEA TAMBIÉN: Musk: Tesla empezará a producir el taxi autónomo Cybercab en 2026 En un informe, señaló que la empresa no proporcionó evidencia verificable del progreso hacia las funciones de conducción automatizada ni cuantificó cuántos robotaxis planea fabricar. El jueves se consideraba como una "noche decisiva" para las acciones de Tesla, según Mike O'Rourke , estratega jefe de mercado de JonesTrading. El evento ya había sido pospuesto dos meses, Tesla estaba bajo presión para justificar su alta valoración y demostrar que puede liderar la industria en tecnología de vehículos autónomos. Previamente esta semana, el director ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi, ofreció una visión sobria sobre el futuro de la autonomía, diciendo que no cree que los robotaxis se conviertan en una parte significativa de la flota de la empresa durante años. La tecnología aún no está del todo lista, los reguladores son cautelosos y los costos no serán competitivos durante un tiempo, dijo al pódcast Zero de Bloomberg Green. "La seguridad es la prioridad número uno", afirmó Khosrowshahi. "Diría que en los próximos tres a siete años comenzaremos a centrarnos en la economía". LEA TAMBIÉN: Musk, un "amplificador" de desinformación que siembra dudas sobre democracia de EE.UU. Elon Musk presentó este jueves en Los Ángeles el Cybercab, el taxi sin conductor de Tesla, que el empresario prevé que empezará a ser producido en 2026 y con un precio inferior a US$ 20,000. Musk añadió que el Cybercab revolucionará el transporte de personas porque su coste por kilómetro será 20 centavos, una quinta parte del de un autobús público.