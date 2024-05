Las reservas brutas del primer trimestre, que incluyen viajes, pedidos de entrega e ingresos de conductores y comerciantes, pero no las propinas, aumentaron un 20% con respecto al mismo período del año anterior, a US$ 37,700 millones, informó el miércoles la compañía con sede en San Francisco. La cifra está por debajo del punto medio de la estimación de la propia compañía entregada en febrero y de la mediana de las estimaciones de los analistas de US$ 38,000 millones. Los ingresos estuvieron en línea con las expectativas.

Las acciones cayeron hasta un 9.4% a US$ 63.84 después de la apertura del mercado en Nueva York, el mayor descenso intradiaria desde octubre de 2022.

El director financiero, Prashanth Mahendra-Rajah , atribuyó la caída de las reservas trimestrales a la menor actividad de los servicios de transporte en América Latina, en comparación con la mayor demanda del año pasado, vinculada al regreso del Carnaval de Brasil. En comentarios preparadas de antemano, también destacó el inicio más temprano de festividades como Semana Santa y el Ramadán.

El decepcionante desempeño pone en duda la fortaleza de Uber en los segmentos de transporte privado y reparto de alimentos en Estados Unidos, ya que rivales como Lyft Inc. y DoorDash Inc. superaron las expectativas de Wall Street el trimestre pasado. Los inversionistas están cada vez más enfocados en si Uber puede mantener un crecimiento de dos dígitos con nuevas ofertas de productos, y han dejado de centrarse en el resultado neto de Uber desde que la empresa alcanzó el hito de la rentabilidad el año pasado.

Uber señaló el miércoles que las reservas de este trimestre ascenderán a entre US$ 38,750 millones y US$ 40,250 millones, con el punto medio justo por debajo de las estimaciones de Wall Street de US$ 40,000 millones.

Uber signage on a vehicle in San Francisco, California, US, on Saturday, Nov. 4, 2023. Uber Technologies Inc. is expected to release earnings figures on November 7. Photographer: Michaela Vatcheva/Bloomberg

“Creemos que las expectativas de los inversionistas se han adelantado a las acciones después del día del analista de la compañía a mediados de febrero”, señalaron expertos de Wedbush. “Es posible que Street también haya pasado por alto los recientes vientos en contra cambiarios”, sostiene Wedbush, aunque señaló que su negocio subyacente sigue siendo saludable.

En el último año, la empresa con sede en San Francisco sumó más opciones de transporte, como vehículos de dos ruedas, taxis, viajes compartidos y decenas de miles de viajes autónomos mensuales a través de una asociación con Waymo, de Alphabet Inc.

Hasta ahora, Uber dijo que estos esfuerzos han logrado atraer a nuevos consumidores y aumentar la frecuencia de los viajes, mientras que el crecimiento de los ingresos en el negocio de la movilidad ha seguido disminuyendo. No obstante, la empresa destacó el fuerte crecimiento de los viajes a aeropuertos en los mercados internacionales y el aumento de la demanda durante la jornada laboral.

El negocio de reparto, que también ha experimentado un crecimiento general moderado, demostró ser un punto brillante, superando las expectativas en reservas brutas en el primer trimestre. La frecuencia de los pedidos alcanzó un máximo histórico gracias a que Uber ofrece a los usuarios de todo el mundo más servicios de reparto, como compras de comestibles y de productos minoristas, así como más ventajas a través del programa de membresía Uber One.

En las próximas semanas, la compañía integrará su interfaz Uber Eats en la aplicación Instacart para poder satisfacer los pedidos de restaurantes realizados por los clientes, como parte de una asociación anunciada el martes. El director ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi, dijo que la compañía aprovechará aún más la tecnología para buscar asociaciones similares.

El negocio de carga de Uber siguió siendo un lastre debido a los vientos en contra en toda la industria, pero la caída de las reservas en el segmento se ha desacelerado en comparación con trimestres anteriores.

La ganancia operativa de la empresa según los principios contables generalmente aceptados, una medida clave de rentabilidad, cayó a US$ 172 millones en el primer trimestre, frente a los US$ 652 millones del período anterior. Mahendra-Rajah lo atribuyó en parte a un aumento en la reserva acumulada para litigios y esfuerzos regulatorios, y para pagar acuerdos de demandas colectivas como los US$ 178 millones en compensación a los taxistas australianos en marzo.

La semana pasada, miles de taxistas londinenses demandaron a Uber por cientos de millones de libras, acusándola de operar ilegalmente en la capital. Este año, la autoridad holandesa de protección de datos multó a la compañía con US$ 11 millones por presunta violación de los derechos de privacidad de los conductores.

Las acciones de Uber han subido casi un 90% en el último año, superando al índice S&P 500. Sin embargo, han caído más del 9% desde que Uber anunció en febrero su primer plan de recompra, por un total de US$ 7,000 millones.