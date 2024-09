Uber Technologies Inc. recurrirá al mercado estadounidense de bonos con grado de inversión por primera vez desde que obtuvo la categoría de blue chip.

El servicio de transporte de pasajeros busca vender los bonos en hasta tres tramos, según una fuente con conocimiento directo. El tramo más largo de la oferta, un título a 30 años, podría rendir 1.6 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro, indicó la persona, que pidió no ser identificada porque los detalles son de carácter privado.

Según Robert Schiffman , analista de Bloomberg Intelligence, es probable que la operación reciba una cálida acogida por parte de los tenedores de bonos, la mayoría de los cuales tienen poca o nada de exposición al crédito. La rentabilidad récord de la empresa en el segundo trimestre, reservas de dos dígitos y el crecimiento de los ingresos, aumenta aún más el atractivo, añadió.

“Prevemos una enorme demanda para la primera emisión de deuda con grado de inversión de Uber”, indicó Schiffman . “La rápida mejora de las tendencias de flujo de caja libre debería seguir impulsando las calificaciones de Uber al alza en los próximos años”.

La operación se produce un día después de que la empresa encargara a Morgan Stanley, BofA Securities Inc. y JPMorgan Chase & Co. la organización de llamadas con inversionistas de renta fija para una potencial oferta de bonos sénior no garantizados.

La calificación crediticia de la empresa fue elevada por primera vez el 16 de agosto de “BB+” a “BBB-” por S&P Global Ratings desde BB+, luego a “BBB” por Fitch Ratings unos días después, y el 27 de agosto fue mejorada a grado de inversión por Moody’s Ratings.

El logotipo de Uber Technologies en un teléfono inteligente colocado en Dobbs Ferry, Nueva York, EE.UU., el sábado 6 de febrero de 2021. Foto: Bloomberg

Primer servicio de autos compartidos de Japón

La multinacional estadounidense de transporte Uber lanzó este miércoles una prueba para un servicio de vehículos compartidos en Tokio, la primera del país, que planea expandir a otras zonas de Japón después de que concluya la misma en noviembre.

La prueba se realizará en Tokio en cooperación con una empresa de aparcamiento, la compañía Times Mobility y el operador de taxis Royal Limnousine, antes de expandirse al resto del país.

“Estamos muy contentos de poder lanzar el primer programa de viajes compartidos de Japón junto con Times Mobility y Royal Limousine. Desde abril de 2024, hemos estado apoyando la introducción del servicio de viajes compartidos por parte de las compañías de taxis en Tokio, Kioto y otras áreas”, dijo Shiro Yamanaka, director de Uber Japan, en un comunicado.

Dado que Tokio tiene el menor índice de propiedad de automóviles por hogar entre las 47 prefecturas de Japón, el pasado abril, el Gobierno japonés levantó parcialmente la prohibición de los servicios de taxis no oficiales, comenzando en cuatro áreas, incluida la capital.

De esta forma, conductores con una licencia estándar pueden ofrecer servicios de taxi en días y horas específicos utilizando sus vehículos privados, siempre y cuando operen bajo la gestión de una compañía de taxis local.

La aplicación de Uber actualmente solo está disponible para tomar taxis o vehículos privados de conductores registrados en Japón.

Con información de Bloomberg y EFE