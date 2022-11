Además de las voces chillonas, es difícil pensar en dos personas con menos en común que el difunto Jack Welch, el legendario ex director ejecutivo de GE, y Sam Bankman-Fried, el caído en desgracia fundador de FTX. El primero, hijo de padres de clase trabajadora, era endiabladamente competitivo en cuanto a las ganancias, tenía un enfoque de vida de fraternidad y se sentía tan a gusto en un campo de golf como en la fábrica. El último, hijo de profesores de derecho de Stanford, es desaliñado, nerd, jugador de “League of Legends”, y dice estar motivado en ganar dinero solo para poder regalarlo.

Sin embargo, hay una gran cosa que comparten, y no es solo el amor por las palabrotas: “La cagué, la cagué”, admite Welch, con lágrimas en los ojos, al comienzo de un nuevo libro monumental de William Cohan sobre el auge y caída de GE, publicado el 15 de noviembre.

“La cagué, y debería haberlo hecho mejor”, tuiteó Bankman-Fried unos días antes, cuando su criptoimperio, que alguna vez tuvo un valor de US$ 32,000 millones, se derrumbó a su alrededor, dejando a un millón de acreedores sin dinero.

Ambos hombres comparten la experiencia de haber sido considerados los mesías corporativos de sus generaciones. Welch fue aclamado como el mejor director ejecutivo del siglo XX. Bankman-Fried, de 30 años, lucía una especie de halo en su cabeza con cabello de mopa, no solo por tratar de darle una apariencia de respetabilidad al caos de las criptomonedas, sino por parecer que lo hace para promover el bien mayor de la humanidad.

Sin embargo, ambos vieron cómo su reputación se derrumbaba a medida que implosionaban los negocios que fomentaban, con una lentitud angustiosa en el caso de GE, que se está dividiendo en tres, y a una velocidad vertiginosa en el caso de FTX. Se podría denominarlo el complejo de Ícaro. Ambos volaron demasiado cerca del sol. Pero, ¿dónde estaba Dédalo? ¿Por qué los administradores egoístas del capitalismo estadounidense (Wall Street, capitalistas de riesgo, inversores, la prensa empresarial) son tan a menudo víctimas de narrativas corporativas demasiado buenas para ser verdad?

Lea “Power Failure”, el gran espectáculo de 800 páginas de Cohan sobre la empresa fundada en 1892 como General Electric Company, y quedará inmediatamente claro cuán importantes son las personas brillantes para el éxito empresarial y cómo su brillantez puede convertirse en una peligrosa vulnerabilidad. GE no solo tuvo que agradecer al inventor, Thomas Edison, por su comienzo en la vida; Charles Coffin, un hombre de negocios visionario, lo puso en el camino hacia la grandeza duradera.

Welch, quien asumió el cargo de director ejecutivo en 1981, se encontraba en un pedestal similar. El autor describe con gran detalle el dominio de Welch de la química detrás de los productos de GE, como los plásticos, así como sus habilidades como líder para engatusar, encantar, festejar y, sí, aniquilar al personal. Desde el punto de vista de las ganancias, funcionó. Bajo su mando, GE logró un crecimiento de las ganancias trimestre tras trimestre y un valor de mercado que creció de US$ 12,000 millones en 1981 a US$ 400,000 millones cuando renunció en el 2001.

Pero tal éxito inevitablemente seduce en exceso a los inversores. Nadie, aparte de los vendedores en corto, tiene interés en mirar a través de la exageración. Bajo Welch, la mitología de GE, y sin duda las tarifas de fusiones y adquisiciones, significó que Wall Street en su mayoría hizo la vista gorda ante el papel cada vez mayor que GE Capital, un banco no regulado, desempeñó para permitir que la empresa cumpliera con sus objetivos de ganancias de “estiramiento”. Con Jeff Immelt, su sucesor (cuyo nombramiento provocó en Welch un amargo pesar), su tamaño se convirtió en un talón de Aquiles.

Del mismo modo, Bankman-Fried, cuyo patrimonio neto alcanzó los US$ 26,000 millones en su punto máximo, interpretó al iconoclasta niño prodigio y recaudó casi US$ 2,000 millones de los inversores. Todos parecen haber sido tomados por sorpresa por la desastrosa relación entre FTX y Alameda Research, su empresa comercial. El balance de la bolsa, publicado en el Financial Times el 12 de noviembre, parece tan sofisticado como la hoja de cálculo de un hogar. Incluso ahora su fundador sigue actuando de manera casual. The New York Times informa que desde el colapso de FTX, se está relajando jugando videojuegos. Tal vez esto sea un multitasking 3.0: hacer pedazos a los enemigos mientras se hacen añicos fortunas.

Tales fracasos espectaculares son más probables en las finanzas porque mezclar dinero es un juego de confianza. Pero en el caso de GE, dado que Immelt buscaba reducir la dependencia de la empresa de GE Capital, también se le acusa de estropear la adquisición del negocio de energía de Alstom, un rival francés, lo que acercó a su empresa al borde del abismo. Es un recordatorio de que las empresas industriales también pueden ocultar el peligro, y que vale la pena mirar debajo del capó incluso de los fabricantes de productos adorados, como Teslas y iPhones.

Las hagiografías en la prensa financiera aumentan los riesgos. Como un Welch moderno, Bankman-Fried apareció en las portadas de Forbes (“Solo Zuck ha sido tan rico... tan joven”) y Fortune (“el próximo Warren Buffett”) en menos de un año. Nadie preguntó de dónde procedía el dinero cuando usó FTX y Alameda para rescatar a empresas criptográficas en apuros. En cambio, se lo comparó con John Pierpont Morgan, prestamista de última instancia en el pánico de 1907.

Cohan relata cómo Welch también elaboró su propia imagen en los medios. No solo desarrolló relaciones cercanas con los periodistas que cubrían GE. Tenía un enfoque de “atrapar y matar” para las historias problemáticas. Un exreportero del Wall Street Journal, que escribió un libro sobre el encubrimiento del mandato de Welch en GE, quedó tan lastimado por la experiencia que se volvió a Dios.

Los pantalones cortos holgados

Y, sin embargo, la verdad es que, a pesar de toda su arrogancia, algunos titanes de los negocios están en una liga propia, razón por la cual es tan difícil para los inversores ser desapasionados. La reputación de Welch puede haberse hundido, pero un libro reflexivo como el de Cohan sugiere que, a la larga, será reivindicado. Como dice un ejecutivo, la mayoría de sus decisiones fueron las correctas. La mayoría de las de Immelt estaban equivocadas. Por ahora, el nombre de Bankman-Fried está en la suciedad. Quizás un próximo tomo presentado por Michael Lewis, autor de “The Big Short”, revele qué causó la caída del castillo de naipes. Sin duda será fascinante. Pero, ¿por qué los inversores, cuyo dinero estaba en juego, no eran los más entusiastas de todos en conocer la historia interna?