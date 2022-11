Para 10 acciones criptográficas seguidas por Bloomberg, con al menos tres objetivos de precios de analistas a principios del 2022, el retorno promedio necesario para alcanzar su precio objetivo de 12 meses a partir del 1 de enero es de casi 1,400%. Para poner eso en perspectiva, Amazon.com Inc. tardó más de ocho años, desde el 2013 hasta su máximo histórico a fines del 2021, para ofrecer un retorno de esa magnitud a los inversionistas.

Las acciones del intercambio criptográfico Coinbase Global Inc. necesitarían subir un asombroso 792% desde su nivel actual para alcanzar su objetivo de precio promedio de 12 meses de principios año de los analistas. Aun así, eso palidece en comparación con Stronghold Digital Mining, Inc., que comenzó el año con un precio objetivo de US$ 41.25 y ahora cotiza a menos de un dólar por acción, lo que requiere un repunte del 5,758% para alcanzar esa marca.

La rápida caída de este año en el precio del bitcóin, que alcanzó el 65% tras el colapso de FTX de Sam Bankman-Fried, es el principal culpable detrás del desequilibrio de las proyecciones. El activo digital más grande del mundo alcanzó un récord de casi US$ 69,000 a principios de noviembre de 2021, lo que alimentó una ola de optimismo alcista para casi todo lo relacionado con el criptoespacio.

Aun así, los analistas tardaron en reaccionar ante la abrupta caída del bitcóin. El precio objetivo promedio de los analistas en Coinbase aumentó aproximadamente un 5% durante los dos meses posteriores al máximo del bitcóin registrado el 9 de noviembre. Durante ese mismo período, el bitcóin se desplomó más del 38% y el precio de las acciones de Coinbase se hundió aproximadamente un 37%.

Desde entonces, los analistas han reducido su precio objetivo de 12 meses para la bolsa de criptomonedas en un promedio del 80%.

Mark Palmer , analista de BTIG, se convirtió en el último en recortar su perspectiva para el criptobanco Silvergate Capital y el martes redujo su proyección de caso base a US$ 51 por acción, desde el precio de US$ 135 con el que inició la acción en agosto.

“Nuestro nuevo precio objetivo refleja nuestras estimaciones reducidas para los depósitos de clientes de activos digitales en Silvergate Exchange Network después del colapso de FTX y en medio del ‘criptoinvierno’ en curso”, escribió Palmer en una nota a los clientes.

Aun así, Palmer mantuvo su recomendación de compra de las acciones, calificándolas de “muy infravaloradas”, y agregó que la caída en el precio de sus acciones se ha debido en parte a una falta generalizada de comprensión de la empresa, su balance, su estado como banco regulado, entre otros.

No es el único que mantiene su convicción alcista. El objetivo de precio promedio actual para las acciones, que ha caído más del 80% este año, apuesta a que Silvergate duplique su nivel actual durante el próximo año.

Es una historia similar entre otras acciones criptográficas. En las 10 acciones seguidas por Bloomberg, la proyección de retorno promedio de 12 meses desde los niveles actuales es de alrededor del 170%, que se compara con casi el 110% de principios de este año.