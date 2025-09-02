La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) envió un total de 18,226 cartas inductivas a igual número de empresas en todo el país, para que cumplan con la obligación de enviar su política salarial formal, así como evidencia de que la hayan comunicado a sus trabajadores.

De esta manera, se busca prevenir actos de discriminación salarial conducentes a infracciones laborales.

Esta documentación deberá ser enviada en 20 días hábiles, contados desde que reciben la carta en la casilla electrónica de la Sunafil.

LEA TAMBIÉN: Sunafil ayudará a la Fiscalía a buscar sanciones penales por accidentes laborales mortales

Con esta acción preventiva se espera beneficiar a un total de 144,746 trabajadores respecto a igualdad salarial.

De este número, aproximadamente, el 90% labora en microempresas y, principalmente, en los sectores comercio al por mayor y menor, servicios inmobiliarios y empresariales; y enseñanza.

Cabe señalar que las cartas han sido enviadas a empresas que se encuentran activas y habidas en la Planilla Mensual de Pagos (PLAME) de la Sunat, que tienen cinco o más trabajadores, y que no han recibido comunicaciones de la Sunafil durante el 2025.

Discriminación salarial

La Sunafil recuerda que dar un trato salarial distinto a hombres y mujeres que cumplan con los mismos requisitos de acceso al empleo y desempeñen las mismas labores, salvo criterios objetivos, es considerado como una práctica de discriminación salarial.

Asimismo, la entidad enfatiza en que contar con una política salarial formal y comunicarla oportunamente a sus trabajadores es una obligación de todos los empleadores; y que su incumplimiento es una infracción muy grave en materia laboral.