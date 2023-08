La consultora cuenta con una fuerte presencia en la región, donde brinda servicios especializados a empresas de diferentes rubros con el propósito de generar valor de negocio a través de la tecnología.

Actualmente, opera en nueve países: Perú, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela , Panamá, México, Republica Dominicana y España. Y tendría en la mira expandirse a dos países clave para su línea de negocio, Estados Unidos y Argentina.

Nicolás Costa, director comercial a nivel global de Soaint, comentó que ya están trabajando en abrir operaciones en el país norteamericano y que se haría lo mismo en su par sudamericano, pero a manera de soporte.

“En el momento, ya estamos trabajando en Estados Unidos, que debería dar frutos pronto y queremos hacer lo mismo en Argentina, pero no con el mercado local, sino que sería un soporte de servicios. Todavía está en revisión”, precisó a Gestión.

El ejecutivo indicó que se busca aprovechar las condiciones de ambos países para el desarrollo del negocio. Por un lado, EE.UU. posee una demanda de tecnología y perfiles especializados muy alta. “Las empresas latinoamericanas que han tenido una expansión a Estados Unidos han tenido muy buenos resultados”, agregó.

Por su lado, Argentina posee un mercado laboral muy orientado al sector tecnológico, es decir que hay un buen número de desarrolladores y consultores.

“La buena demanda de personas en tecnología (de EE.UU.) y la combinatoria con Argentina es super valiosa, por que tiene un buen nivel de adopción de TI y buen mercado laboral en dicho sector. Además, es uno de los países con la más alta habla de inglés de Latinoamérica. Eso sirve bastante para ayudar a posicionar Estados Unidos. Por eso justamente Argentina está dentro del análisis”, explicó Costa.

Proyecciones y ticket promedio

El directivo comentó que la facturación de la compañía al cierre del 2022 estuvo rondando los US$ 50 millones. “Para este año estamos en vías de crecer a US$ 60 millones”, anotó. En el caso de Perú, la facturación fue de US$ 12 millones, y esperar cerrar en 15 millones.

Referente a los costos de servicios, detalló que el rango promedio es amplio, ya que depende mucho de la problemática del cliente y el tipo de relación, esta puede ser mes a mes o por proyectos de alcance cerrado, es decir, de largo aliento.

“Desde el punto de vista de mes a mes tenemos ticket mensuales de US$ 150,000 a US$ 180,000. En el caso de los proyectos, los precios están entre US$ 100,000 y US$ 300,000″ , refirió a Gestión.

Nicolás Costa recalcó que Soaint no solo vende tecnología, sino que realiza un acompañamiento y orientación en base a las problemáticas que pueda tener el cliente.

“Tenemos una metodología hecha in house, a través de la cual ayudamos a las empresas a poder entender como crear valor de negocio a través de la tecnología, ya sea en una reducción de costos o mejorar la experiencia de los clientes (...) “Por ejemplo, si una empresa está perdiendo clientes, ayudamos a entender cuál es la razón del por qué están perdiendo clientes. Al entender el detalle de la problemática es que damos una sugerencia desde el punto de vista de tecnología”, añadió.

Servicios y sectores a los que se apunta

El ejecutivo indicó que en Perú cuentan con alrededor de 45 clientes y a nivel global unos 350. Además, que sus servicios están enfocados en empresas grandes.

“Probablemente para empresas chicas, el ticket promedio que manejamos pueda resultarles grande. Nosotros tenemos procesos metodológicos que son dirigidos a empresas grandes, el aplicar eso para una empresa pequeña, puede resultarles demasiado caro para el resultado que se espera”, precisó.

En ese marco, destacó que entre sus principales clientes están cuatro empresas del grupo Credicorp. Asimismo, atienden a empresas del sector público y por el sector privado, bancos y cajas.

Comentó también que dentro de su cartera hay tres servicios que son los más demandados en Perú. El primero, está ligado a la interoperabilidad, es decir, cómo interactuar diferentes sistemas entre sí para poder generar una mejor experiencia a los clientes.

“En el sector de banca eso está explotando bastante, desde el punto de vista de educación e inclusión financiera. Esto hace que todos los datos que se transmiten entre sistemas o entidades se aprovechen de mejor manera”, explicó a Gestión.

Un segundo es la inteligencia artificial, que hoy día tiene una alta capacidad de generar valor en las compañías.

El tercer servicio es el de potenciar la nube, que hoy en día está muy enfocado en aplicaciones de nube a fin de generar una buena experiencia en los clientes.

“Estos tres servicios combinados están generando mucho valor en la compañía y que son demandados en Perú”, finalizó el ejecutivo.

