El operador japonés de tiendas 7-Eleven está buscando la designación de empresa “esencial” en virtud de la Ley de Divisas y Comercio Exterior, una mejora de su actual estatus de “no esencial” en virtud de la ley, dijeron las personas, pidiendo no ser identificadas porque la información no es pública.

El Ministerio de Finanzas de Japón tendría que investigar a cualquier entidad que pretenda adquirir más del 10% de una empresa considerada parte de una industria básica, que incluye sectores como el aeroespacial, la energía nuclear y las tierras raras. La ley se diseñó para proteger al país de riesgos para la seguridad, como la salida de tecnología militar.

El operador japonés de tiendas 7-Eleven hizo la solicitud después de que Couche-Tard se pusiera en contacto con la empresa la semana pasada, dijo una de las personas. El esfuerzo de Seven & i por invocar la supervisión gubernamental de la propuesta de Couche-Tard refleja la cautela del minorista ante este planteamiento, que llega tras años de críticas de inversionistas activistas que consideran que sus activos están infravalorados.

No está claro si el ministerio y otros organismos gubernamentales pertinentes aprobarán la solicitud de Seven & i para convertirse en una empresa esencial en virtud de la ley, dijo una persona. Bajo la actual categoría de empresa no esencial, un intento de adquisición solo requeriría la aprobación después de que se cierre el acuerdo.

El Ministerio de Finanzas no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico. Un representante de Seven & i se remitió a una declaración anterior, diciendo que no se ha tomado ninguna decisión, y añadió que “un comité especial de directores externos independientes está revisando actualmente la propuesta”.

En su solicitud para convertirse en una empresa “esencial”, Seven & i argumenta que sus tiendas de conveniencia desempeñan un papel fundamental en el suministro de alimentos y provisiones en caso de catástrofes naturales, dijeron las personas. También prestan servicios municipales, permitiendo a los residentes obtener documentos oficiales.

Couche-Tarde no ha facilitado las condiciones ni el precio de su propuesta de compra de Seven & i, que tiene un valor de mercado de 5.53 billones de yenes (US$ 38,200 millones). Si tiene éxito, sería la mayor adquisición de una empresa japonesa, y un raro ejemplo de adquisiciones transfronterizas.

Aunque el gobierno japonés ha adoptado una postura proteccionista en el pasado, las nuevas directrices corporativas destinadas a inyectar más vigor al sector empresarial de Japón mediante una mejor gobernanza y protecciones para los inversionistas están haciendo más probables este tipo de operaciones.

La Ley de Divisas y Comercio Exterior ha frustrado acuerdos en el pasado. En 2008, por ejemplo, la preocupación por el suministro eléctrico y la energía nuclear llevó a Japón a bloquear la compra de acciones de Electric Power Development Co., conocida como J-Power, por parte del Children’s Investment Fund, con sede en Londres.