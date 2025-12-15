El gerente general de la firma, Carlos Chavarriaga, señaló que al cierre de octubre se alcanzaron 58,000 afiliados en EPS y más de 385,000 usuarios en SCTR, siendo que en ambos servicios se logró un crecimiento sostenido. En concreto, la compañía estima cerrar el 2025 con una facturación de S/286 millones, a diferencia del 2024 cuando se concretó ingresos por S/255 millones.

“Actualmente, el 70% de nuestros ingresos corresponde a EPS y el 30% a SCTR. Creemos que juega a nuestro favor ser parte de un grupo con una trayectoria en salud de casi 50 años; además, de que con nuestros consultorios hemos logrado una adherencia importante de usuarios y un control clínico de enfermedades en gestión de riesgo, destacó el ejecutivo.

De hecho, la compañía cuenta con los programas de gestión de riesgo “Vive Sano”, “Krystal” y “Contigo”, los cuales son prioritarios para la empresa en lo que concierne al control de enfermedades crónicas, concentrando a la fecha más de 2,500 pacientes activos.

Carlos Chavarriaga, gerente general de Sanitas Perú. (Foto: Violeta Ayasta - GEC)

Consultorios médicos y presencia en provincias

Sanitas Perú tiene presencia en Lima con siete teleconsultorios y un totalizado de más de 27,000 atenciones en un primer año. “Principalmente, estamos en la gestión de pacientes crónicos, pero también hemos empezado en el tratamiento de enfermedades agudas, cuya acción se fortalecerá el otro año. Esto será un aspecto clave en nuestro objetivo de construir para el 2028 un centro de atención primaria que integre servicios de diagnóstico, ampliando aún más nuestra capacidad de prestación directa”, indicó Chavarriaga.

Si bien inicialmente se consideró una inversión de US$ 10 millones para la implementación de dicho centro de atención primaria, el vocero manifestó que la cifra podría tener modificaciones, sujeto al diseño, ubicación y demandas del proyecto. “Al tener atención primaria es muy poco la inversión en equipos, posiblemente, el desembolso sea mayor en infraestructura. En equipos sería básicamente un resonador, unos ecógrafos, los cuales son equipos de muy bajo costo”, añadió.

Adicional a la capital del país, la firma tiene presencia en Arequipa, Cusco y Trujillo, mercados que actualmente representan alrededor de un 15% de los ingresos, con usuarios y afiliados relacionados a los sectores de infraestructura, transporte y agroindustria, principalmente.

“No perdemos de vista provincia y; por ello, este año realizamos la reapertura y ampliamos casi 3 veces nuestra oficina en Arequipa con una inversión de aproximadamente S/ 1 millón. Luego de ello, este punto se viene a convertir en el centro de nuestra operación en el sur; seguido de los planes que también tenemos en el norte, específicamente, en Trujillo, posiblemente, con un lanzamiento de imagen. Debemos identificar la necesidad de ese mercado”, remarcó.

Finalmente, Chavarriaga incidió en la priorización de servicios a segmentos que demuestran mayor estabilidad en un mercado altamente informal, tales como son los corporativos y Mypes.