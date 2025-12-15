Sanitas realizó 27,000 atenciones en el último año. (Foto: Sanitas)
Al finalizar el 2025, Sanitas Perú, de la multinacional Keralty, proyecta obtener un aumento de 12% en ingresos en relación a lo facturado en el 2024; ello, impulsado, principalmente, por sus afiliados a las entidades prestadoras de salud (EPS) y a los usuarios del seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR). Así, de cara al 2026, la compañía apunta a mantener su ritmo de crecimiento, de la mano de una serie de proyectos que fortalezcan su oferta y su portafolio.

