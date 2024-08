“Fue literalmente un emprendimiento que surgió porque yo, como mamá primeriza, no encontraba un limpiador para biberones y accesorios que tuviera ingredientes naturales. Un limpiador de biberones costaba S/ 75. Como ya venía del sector laboratorio, decidí desarrollar una fórmula incluso mejor”, recuerda.

El proceso de creación de la nueva línea dermatológica de Salvy Natural está profundamente arraigado en la experiencia y los recursos naturales del Perú. “Somos unos convencidos de que los insumos de nuestra flora y fauna peruana deben de marcar la pauta en el mundo”, afirma Montjoy.

Crecimiento y expansión

Salvy Natural inició su camino en el 2018, logrando quintuplicar sus ventas al cierre del 2023. Ese mismo año, la marca tenía el 58% de la participación del total del mercado. Ahora, con su nueva línea de productos dermatológicos para bebés y personas con pieles sensibles, la marca busca entrar un mercado que mueve S/ 79 millones anuales.

“Esperamos alcanzar el 2.5% de participación al cierre el primer año. Actualmente, nuestros productos están en 14 distribuidores, por decirlo así, y 94 puntos de venta. Estamos en Wong y Metro, en la cadena de Baby Infanti, Flora y Fauna, Farmacia Universal y acabamos de cerrar acuerdo con Inkafarma y Mifarma”, apuntó Montjoy.

Por otro lado, la fundadora de Salvy Natural adelanta sus planes de llegar a mercados internacionales. En detalle, la empresa tiene un plan de expansión en América Latina a mediano y largo plazo.

“Dentro de 2 años debemos estar, por lo menos, en 5 países de Latinoamérica. La idea es que en los próximos años podamos cubrir la mayor parte de la región. Actualmente, estamos en conversaciones con Bolivia, Ecuador y Guatemala”, detalló.

LEA TAMBIÉN: Grupo San Pablo se prepara para incursionar en el mercado dermoestético

Montjoy asegura que para para el primer semestre del 2025 se estarían concretando los primeros acuerdos para la internacionalización de Salvy Natural. “Estamos aplicando una estrategia agresiva. Actualmente, todos los productos tienen ingredientes que permiten ingresar al mercado europeo y al mercado de EE.UU. Buscamos una expansión rápida”.

Proyecciones

Salvy Natural cuenta con dos laboratorios: Indes Perú y Bio 6. Con la nueva línea dermatológica esperan triplicar sus ventas. En el 2023, la empresa cerró con casi US$ 1′000,000 en ventas. Ahora, esperan cerrar el 2024 con US$ 3.5 millones en sales y poder lograr ventas en los siguientes dos años que pasen los US$ 10 millones.

“Salvi Natural es una marca que tiene propósito y que busca enfatizar la importancia de la quinua en la regeneración de la piel celular de la piel. Somos la única marca en el mundo que se ha enfocado en usar la quinua en productos para bebés y cuyo precio sea accesible para el público local. Actualmente nos dirigimos al público A y B, pero, con un gran esfuerzo en la formulación de los nuevos productos, estamos buscando llegar al C+”, finalizó.

Temas que te pueden interesar:

Fission Lab busca consolidarse en el extranjero: ¿Cuál es su estrategia?

El futuro del maquillaje: las tendencias que se vienen y los productos con mayor demanda

Montalvo Group se embarca en joint ventures para lanzar dos marcas al mercado internacional

SOBRE EL AUTOR Xenia Martinez Periodista curiosa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con experiencia en coberturas políticas, sociales y de economía para diversas plataformas (web, radio y televisión). Actualmente, en cubro los sectores inmobiliarios, retail, startups, tecnología, gastronomía y managment en la secciones Negocios y Estilos, del diario Gestión.