Durante el press trip de la empresa por su noveno aniversario, desarrollado en Bogotá (Colombia), Borrero y Villamarín, dieron detalles de lo que ha sido este tiempo para la app desde su fundación en 2015, y como pasaron de ser solo 15 trabajadores, con un escaso presupuesto, a estar presentes en nueve países de Latam en 350 ciudades.

“Tenemos un objetivo en común que es poner a Latinoamérica en el mapa, para eso necesitamos muchas compañías como Rappi y estamos orgullosos de que está empresa se ha vuelto una inspiración para muchos emprendedores jóvenes que se han quitado esos límites de que se podían hacer cosas grandes en el país pero no a nivel internacional”, arrancó comentando Borrero, CEO de Rappi.

Más inversiones frente a un escenario rentable

Uno de los hitos destacados de Rappi en casi una década de operación, es que hoy puede decir que es una compañía totalmente rentable a nivel de todas sus líneas de negocio , lo que para Borrero le “permite controlar su destino y seguir interviniendo en todo lo que aman los consumidores”.

Un ejemplo de ello es Rappi Turbo, hoy por hoy, el niño consentido de la app . Es que el servicio que promete la entrega de sus productos a la puerta del hogar en solo 10 minutos, es donde se pone la mira con planes ambiciosos y agresivos en cada uno de los países donde tienen presencia.

“Hemos entregado más de 20 millones de pedidos en menos de 7 minutos. Y por eso estamos llevando esa magia, que es Turbo, no solo a supermercados sino ahora restaurantes. Que sea posible entregar un combo de Mcdonald’s en solo 9 minutos, que es algo que no se está haciendo en ninguna parte del mundo”, destacó Borrero.

Para lograrlo, Felipe Villamarín destacó que impulsan una mayor inversión en tecnología para Turbo. Es por ello que la empresa acaba de adquirir a los activos de Fountain9 de la India, con el objetivo de acelerar el crecimiento minorista de Turbo con IA y ofrecer tecnología de cadena de suministro como solución B2B .

Una de las metas claras en cuanto a producto con Turbo es pasar de 800 sku a 8,000 sku y con una oferta de precio que se acerca a las de los supermercados.

Simón Borrero es uno de los fundadores de Rappi y actualmente CEO de la empresa colombiana.

Los planes de Rappi en Perú

Lo que tienen claro los ejecutivos de Rappi es que buscan invertir y crecer. Si bien esto será en todos los mercados donde tienen presencia, Borrero destacó el interés por ganar más posiciones en Perú, de lejos el mercado con mayor crecimiento.

“Los mejores indicadores operacionales de todo Rappi a nivel global los tenemos en Perú y eso se debe en gran parte por la calidad del equipo local. Hoy muchas posiciones globales están en manos de líderes peruanos”, subrayó el ejecutivo.

Así, pese a que mercados como Chile son más grandes, Perú crece más. “Hoy Perú está en el top cinco de los mercados destacados para Rappi”, aseveró.

Este buen desempeño se debe, en parte, a indicadores como los tiempos de entrega de Turbo en Perú, que son los mejores de toda Latinoamérica. “Las entregas se hacen, en promedio, en 9.3 minutos frente al resto de Latinoamérica que es de 10.5 minutos. Por ello, Perú es el referente que usamos para subir el estándar de todos nuestros mercados y seguiremos invirtiendo fuertemente en ese mercado”, enfatizó.

En vista de este panorama, ¿Rappi apostará por reducir precios e incentivar promociones para seguir creciendo frente a la competencia en el mercado?. La respuesta es no. Borrero sostiene que esa no es la estrategia que plantea la empresa, al considerar que es imposible mantenerla en el tiempo. Para ellos el camino viene por invertir en calidad y servicio.

“Nos ha tocado alejarnos de usuarios que estaban abusando de tanta promoción y esos usuarios han sido tomados por los competidores, que están creciendo en base a promociones”, detalló.

Felipe Villamarín, cofundador de Rappi.

¿La vuelta de Rappibank?

En 2021, Rappi anunciaba el cierre de un joint venture con Interbank dando paso a Rappibank. Las expectativas eran muchas basados en una estrategia agresiva. Sin embargo, desde 2022, desde la gerencia general del banco local, los ánimos iban bajando y se anunciaba un proceso de reestructuración.

Al final, fue otro el desenlace. En agosto de 2023 se anunció que el acuerdo quedaba sin efecto. Pero hoy, tras más de un año de esa decisión, se vislumbra un retorno de esta vertical de negocio.

Borrero reflexiona sobre lo que fue Rappibank y el meollo de la situación que implicó su salida. “Rappi estaba muy preocupado por llegar a rentabilidad y nos estábamos expandiendo demasiado rápido y nos tocó tomar ciertas decisiones. El aprendizaje con Rappibank es que si lo vamos a hacer tiene que ser con todos los servicios y no solo con un producto. Solo así vamos a poder dar algo que no esta en el mercado. Ahora, más fuertes, estamos viendo oportunidades, si bien no hay nada para este año, no se descarta que sea el 2025 ″, enfatizó el CEO de Rappi.

Y al hablar de entregar más servicios, el ejecutivo hace referencia a Rappipay, la plataforma de pagos electrónicos que se desempeña con resultados positivos en varios países donde Rappi tiene presencia, como México dónde ya es rentable.

En tanto, Rappi tiene otros planes ambiciosos y estos van de la mano con su ingreso a Wall Street. “La idea es que como compañía esté lista en 12 meses para salir a la bolsa, con todos los procesos de auditoría. Llevamos ocho trimestres seguidos acertando a nuestras proyecciones y eso nos hace una empresa mucho más madura en términos de proyección. De pronto puede demorarse más (el proceso de ingreso a la bolsa), depende que el mercado este listo, pero tenemos paciencia, ya somos rentables, lo estaremos midiendo”, aseveró.

En esa línea, Borrero destacó que el futuro crecimiento será por medio de sus propias utilidades, que les está permitiendo invertir más. “Las verticales más maduras son las más rentables, como restaurantes y supermercado y luego Turbo y Rappipay”, acotó.

