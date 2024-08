Pepe Ríos, CEO de Sharf, comentó en exclusiva a Gestión que, en los últimos dos años, han ejecutado inversiones por S/4.5 millones en inteligencia artificial y optimización de rutas con la consigna de superar los desafíos de la infraestructura peruana. “A diferencia de otros operadores logísticos que se concentran en la administración de vehículos o bienes raíces para el almacenamiento, nuestro foco es continuar mejorando la gestión de activos de terceros mediante soluciones tecnológicas avanzadas”, anotó.

Tras ser consultado por el ritmo de inversiones que esperan ejecutar en el corto y mediano plazo, Ríos señaló que apuntan a superar los S/5 millones en los próximos dos años. “Aún nos encontramos trabajando en delimitar nuevos desarrollos en tecnologías, tanto para la gestión interna como para la experiencia del cliente”, indicó.

Entre las principales herramientas desarrolladas en el último periodo, se encuentran un asistente virtual basado en inteligencia artificial (IA), además de una plataforma para que sus clientes de comercio internacional puedan consultar el estado de sus procesos aduaneros, entre otras gestiones relacionadas.

Con respecto al ámbito logístico, han incrementado la eficiencia en procesos de distribución y entrega de última milla por medio de IA, optimizando su red logística para operar tanto de día como de noche, aprovechando darkstores, hubs intermedios y puntos de distribución estratégicos.

“Hemos abordado el problema del tráfico en Lima, creando una red de hubs principales y temporales en áreas estratégicas de la ciudad. Esto nos permite preparar mercancía durante la madrugada y distribuirla desde temprano”, remarcó.

La mirada en Chancay

Entre otros planes de crecimiento, el directivo de Sharf aseguró que se encuentran trabajando muy de cerca al puerto de Chancay, además de buscar expandirse hacia esa zona “Estamos colaborando estrechamente con esta obra. Aunque no puedo revelar detalles, participamos en un proceso de consultoría y exploración conjunta, ayudándoles a adaptar la tecnología portuaria para asegurar su buen funcionamiento”, remarcó.

Bajo ese contexto, señaló que se encuentran próximos a inaugurar una oficina operativa aduanera, que también funcionará como hub temporal de distribución. “Esta nueva infraestructura nos permitirá ofrecer un servicio más cercano a las empresas que comenzarán a operar en la zona”, anotó Ríos.

Tras ser consultado por el monto de inversión para esta iniciativa, indicó que no se trata de un monto considerable, ya que no se trata de una “nave” de distribución masiva. “Apuntamos a que sea una infraestructura de paso, donde la mercadería no permanezca mucho tiempo almacenada”, adelantó.

Pepe Ríos, CEO de Sharf

LEA TAMBIÉN: Urbano alista expansión físicas mediante aliados y avanza con inversiones en planta

Ingreso al mercado de educación y la mirada en adquisiciones de empresas

De acuerdo con la compañía, uno de los principales retos para el desarrollo del sector es superar la evidente carencia de profesionales especializados en logística. Por ello, Ríos confirmó el ingreso de Sharf al sector de educación técnica en colaboración con INLOG, el Instituto de Logística Aplicada. Para esta iniciativa, se estará destinando un promedio de S/ 5 millones para los próximos dos años (en conjunto a su socio).

“Será un centro híbrido, con clases virtuales y presenciales (cerca a las áreas de prácticas, como puertos, aeropuertos, entre otros). Aún nos encontramos en la búsqueda de espacio físico para montar la sede. Son dos soluciones, divididas en una carrera tradicional y otra relacionada con cursos ad hoc para clientes”, agregó.

La peruana Scharff inicia una nueva etapa de crecimiento empresarial, pasándose a llamar Sharf

En tanto, también confirmó la reciente compra de Metrópolis y Store Central, con la meta de fortalecer su negocio de dark stores. “Estas adquisiciones refuerzan nuestro compromiso con el crecimiento en la logística de última milla, estableciendo una red de 10 dark stores a nivel nacional, además de integrar una tecnología que se conecta con las principales plataformas de ecommerce, como Rappi, Shopify y Mercado Libre”, indicó.

Al ser consultado por su interés en continuar buscando alternativas de crecimiento inorgánico, Ríos confirmó que sí contemplan esa alternativa. “Estamos siguiendo de cerca al ecosistema de startups, que es el que más innova en el sector logístico. Esta exploración se centrará en empresas que ya operen en Perú”, remarcó.

Por otro lado, la empresa busca crecer con su empresa Packto, una firma desarrollada “inhouse” dedicada a la producción de empaques ecológicos. “Al reemplazar las tradicionales bobinas de plástico por mallas reutilizables, no solo protege el medioambiente, sino que también reduce los costos operativos”, indicó.

SOBRE EL AUTOR Alejandro Milla Tapia Licenciado en Comunicación de la Universidad de Lima, con especialidad de periodismo y comunicación corporativa. Actualmente redacto en la sección negocios del Diario Gestión.