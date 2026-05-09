Pandero inició el 2026 con cifras récord: en enero alcanzó US$ 33 millones en ventas de contratos, el nivel más alto en su historia. Foto: GEC
Pandero inició el 2026 con cifras récord: en enero alcanzó US$ 33 millones en ventas de contratos, el nivel más alto en su historia. Foto: GEC
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

A pesar del contexto político y económico, Pandero registró un primer cuatrimestre más que positivo. La compañía, uno de los principales actores del sistema de fondos colectivos en el mercado local, comenzó a notar un repunte desde julio de 2024. “Sentimos un incremento, una dinámica distinta en el mercado y empezamos a recuperar terreno en la venta de contratos. Esa tendencia se mantuvo durante todo el 2025, incluso a un ritmo mayor”, señaló su gerente general, Pablo Reátegui, a Gestión. El impulso no se ha detenido en 2026. Por el contrario, la empresa ha logrado crecer sobre la base de un año que ya había sido excepcional. ¿Se sostendrá este dinamismo en los próximos meses?

TE PUEDE INTERESAR

Fondos colectivos: SMV autoriza funcionamiento de Proponte
Fondos Colectivos: Cinco aspectos a tomar en cuenta al momento de invertir en una propiedad
Crece el uso de fondos colectivos para la compra de inmuebles

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.