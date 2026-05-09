“Arrancamos el año con un enero de 1,424 ventas, uno de los meses más destacados. En dólares, alcanzamos los US$ 33 millones en ventas de contratos, el nivel más alto de nuestra historia”, detalló. El buen desempeño se sostuvo en los meses siguientes. “En volumen, solo se compara quizá con algunos meses de motor show de hace varios años. Tuvimos 1,424 ventas en enero, 1,200 en febrero, 1,262 en marzo y en abril debimos alcanzar las 1,200. Esto incluye Pandero Auto y Pandero Casa”, agregó.

En términos de facturación, la compañía ya opera a un ritmo mensual cercano a los US$ 30 millones. “Estamos a un nivel muy bueno, bastante por encima de lo que esperábamos. Habíamos presupuestado un crecimiento de 12%, pero estamos cerca del 30%”, añadió Reátegui.

Con este desempeño, la firma estima que el primer cuatrimestre alcanzaron ingresos por alrededor de los US$ 120 millones .

El negocio de autos se mantiene sólido, con más de 1,000 contratos mensuales y un crecimiento sostenido en provincias. Foto: GEC

¿A qué respondió el desempeño de Pandero?

Para el ejecutivo, hay factores tanto externos como internos que explican el resultado. “No hay que desestimar el mercado. El sector vehicular ha crecido alrededor de 38% y el retail en general también muestra dinamismo”, sostuvo Reátegui. A ello se sumó la preparación interna de la compañía. “Nos encuentra bien parados, con una fuerza de ventas integrada, consolidada y con buenos liderazgos”, explicó.

Otro pilar clave ha sido la expansión de Pandero Casa en provincias. “ El año pasado ingresamos a tres ciudades y este año estamos entrando a otras tres . Ya iniciamos operaciones en Arequipa y Cusco, incluso antes de lo previsto, y nos preparamos para abrir en Piura, una plaza relevante por su tamaño, producción y dinamismo inmobiliario ”, argumentó. Cabe precisar que Pandero Auto ya tenía presencia previa en estas localidades.

Los resultados en las ciudades incorporadas también acompañan la estrategia. “Ica y Huancayo, donde entramos el año pasado, vienen avanzando según lo planeado. Ica, en particular, ha mostrado resultados interesantes, mientras que Huancayo mantiene un desempeño sólido”, comentó.

En paralelo, Pandero Auto continúa mostrando fortaleza. “Por sí solo, el negocio de autos se mantiene por encima de los 1,000 contratos mensuales. Ha crecido con fuerza en provincias, tanto a través del canal propio como del canal concesionarios, donde tenemos alianzas de confianza que nos permiten apalancar las ventas”, indicó. Así, el directivo resumió tres motores detrás del crecimiento: el buen momento del mercado, la expansión de Pandero Casa y la consolidación de Pandero Auto en regiones .

Con este desempeño, las perspectivas para el cierre del año se revisan al alza, aunque con cautela. “No sabemos si este crecimiento cercano al 30% se va a mantener, podría ser, pero sí creemos que vamos a superar las expectativas iniciales”, esbozó Reátegui.

En esa línea, adelantó que la meta podría ubicarse por encima de lo previsto originalmente. “ Ya no sería un 12%, sino probablemente entre 18% y 20% para el año completo, lo que sería un resultado bastante interesante ”, estimó . Pese al optimismo, el directivo subrayó la importancia de mantener la prudencia. “Hay que ser cautos, seguir trabajando, mejorar los productos y sostener el crecimiento. Los resultados se están dando, pero esto también exige consistencia”, expresó.

LEA TAMBIÉN Pandero fija su mirada en mypes que buscan expandirse o adquirir nuevos locales

La expansión de Pandero Casa gana terreno fuera de Lima, con nuevas operaciones en Arequipa, Cusco y próximamente Piura. Foto: GEC

Las novedades para el 2026 de Pandero

En cuanto a las novedades para 2026, la estrategia de Pandero se apoya en la expansión de sus líneas de negocio y en el desarrollo de nuevos productos. En el caso de Pandero Casa, el foco seguirá puesto en crecer fuera de Lima. “A pesar de los años que tenemos con el producto, todavía ha estado muy concentrado en la capital. No es un negocio maduro dentro de la compañía, hay mucho espacio por desarrollar y muchas ciudades por atender”, acotó el hombre de negocios.

Bajo esa lógica, la firma mantendrá su plan de expansión territorial. “El año pasado ingresamos a tres ciudades y este año vamos por tres más, o incluso cuatro. Ya estamos en Arequipa y Cusco, nos preparamos para Piura y tenemos el caso de Chiclayo, donde estamos reforzando la presencia con una tienda y puntos de venta en centros comerciales”, añadió.

Sobre este último mercado, precisó que la estrategia combina canales. “Hemos abierto una tienda en una zona comercial relevante en Chiclayo, donde ofrecemos Pandero Auto y Pandero Casa. Pero además estamos sumando puntos de venta en centros comerciales y reforzando el canal digital, que es clave cuando entramos a nuevas ciudades”, indicó. Este mismo esquema —presencial y digital— se replica en las demás plazas donde la empresa viene desplegando operaciones.

En paralelo, la compañía avanza en el desarrollo de nuevas soluciones. “ Venimos trabajando a nivel analítico en un producto orientado a remodelaciones y ampliaciones, que apunta a una necesidad distinta a la compra de vivienda. Probablemente lo impulsemos con más fuerza hacia fines de 2026 o en 2027 ”, adelantó.

Por el lado de Pandero Auto, una de las principales apuestas del año es el segmento de seminuevos, que viene ganando tracción. “Este negocio está creciendo entre 45% y 50%. Es un mercado mucho más grande que el de autos nuevos y con muy baja penetración de financiamiento, por lo que vemos una oportunidad importante”, sostuvo.

Si bien este producto ya existía, es en 2026 cuando muestra una aceleración más marcada. “Para muchas personas, poder acceder a un auto seminuevo y pagarlo de forma planificada en cinco años resulta una alternativa muy atractiva. Ahí tenemos mucho espacio para seguir creciendo”, sostuvo. En ese contexto, la compañía ha priorizado la asignación de recursos hacia los negocios con mayor dinamismo. “Pandero Casa está creciendo alrededor de 50%, por lo que hoy concentra gran parte de nuestros esfuerzos. Eso ha hecho que otros desarrollos, como el de remodelaciones, se reprogramen para más adelante”, puntualizó.

Pablo Reátegui, gerente general de Pandero: Destaca el crecimiento sostenido de la compañía en el inicio de 2026, impulsado por el dinamismo del mercado, la expansión en provincias y el fortalecimiento de sus principales líneas de negocio, aunque mantiene una mirada cauta sobre la evolución del año. Foto: GEC

Más puntos de venta de Pandero en 2026

En esa misma línea, el desarrollo de nuevos productos se mantiene como parte de la hoja de ruta. En el caso de la propuesta orientada a remodelaciones y ampliaciones, Reátegui confirmó que el enfoque inicial no ha cambiado. “La idea se mantiene: ofrecer certificados en rangos de entre US$ 13,000 y US$ 26,000. De hecho, muchos clientes de Pandero Casa ya utilizan dos certificados para completar el valor del bien”, explicó.

Un esquema similar se replica en el segmento de seminuevos. “También estamos trabajando con tickets en ese mismo rango, porque encaja bien con ambos productos. Apuntamos a un cliente que valora el auto seminuevo, un mercado que es entre tres y cuatro veces más grande que el de vehículos nuevos”, sostuvo. En ese sentido, subrayó la importancia de asegurar estándares en la oferta. “Queremos promover la compra de autos en buen estado, a través de concesionarios y tiendas que garanticen calidad”, añadió.

En paralelo, la compañía continúa ampliando su red comercial. “Hoy contamos con 62 puntos de venta a nivel nacional y seguimos abriendo nuevas ubicaciones. Por ejemplo, recientemente inauguramos un punto en el Mallplaza de Atocongo”, detalló. Hacia adelante, la expectativa es seguir creciendo, aunque con ajustes. “ Tenemos previsto sumar algunos puntos más, pero también evaluamos permanentemente el desempeño de cada ubicación, por lo que podríamos cerrar el año con 63 o 64 puntos ”, indicó.

En términos de mix de negocio, Pandero Casa gana cada vez más peso. “Hoy representa cerca del 28.6% del valor total de contratos, lo cual es bastante relevante, considerando que su ticket es mayor”, aclaró. Así, mientras el ticket promedio de Pandero Auto se ubica entre US$ 18,000 y US$ 18,500, en Pandero Casa alcanza alrededor de US$ 55,000. “Uno de los productos más demandados es el departamento de aproximadamente S/ 350,000, sobre todo en distritos de Lima Moderna”, precisó.

De cara al mediano plazo, la empresa busca consolidar sus nuevas líneas de negocio. “Al 2030 queremos tener una presencia importante tanto en seminuevos como en remodelaciones y ampliaciones. Son mercados muy grandes y con baja penetración de financiamiento, lo que abre oportunidades relevantes”, afirmó.

LEA TAMBIÉN SMV autoriza funcionamiento de nueva administradora de fondos colectivos