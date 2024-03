La campaña de palta peruana arrancó el año con precios entre 40 % y 50 % por encima en comparación con el mismo periodo del 2023, marcando tarifas desde los US$ 3.10 a US$ 3.50 el kilo. Actualmente, el 93 % de dicho fruto exportado desde Perú es de la variedad Hass, pero al cierre del 2023 el crecimiento de los envíos fueron mínimos ¿Qué se espera para el 2024?

Juan Carlos Paredes, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Palta Hass del Perú (ProHass), detalló para Portal Frutícola que en 2022 se exportó 554,000 toneladas de palta Hass, mientras que el 2023 fueron 558,000, “prácticamente no crecimos nada, solo un 1%”. Este año la proyección de envíos es de 468,000 toneladas; es decir, una caída del 16 % respecto al año pasado.

Paredes indicó que la caída incluso podría ser más alta por las condiciones climáticas no favorables. “Ya no hay expansión de nuevas áreas, cada golpe climático se va a notar en las cifras exportadoras; cuando se está creciendo, los golpes climáticos se disimulan por las nuevas hectáreas que entran, pero el Perú ya no está creciendo mucho”, anotó.

Un mejor precio de palta Hass

Hay varios factores que están contribuyendo a un buen precio esta temporada. Entre ellos, explicó Paredes, México ya está terminando su campaña principal con una menor producción; California viene con fruta más pequeña y con una caída de entre 20 % y 30 %.

En tanto, Chile ya no es un jugador que mueva la aguja porque “consumen todo lo que producen y tienen problemas con la disponibilidad de agua”. España y Portugal tampoco están creciendo también por un tema de agua.

Países de África como Senegal, Tanzania, Marruecos y Sudáfrica vienen registrando crecimiento en sus envíos, pero no compiten con la palta peruana porque van hacia otros destinos como Medio Oriente. Israel también se encuentra con buena producción, aseguró Juan Carlos Paredes.

