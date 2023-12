Si bien obtuvo un avance en el volumen total vendido de palta hass este 2023, tanto los ingresos netos como el volumen de producción exportable disminuyeron este año para Mission Produce, dedicada al abastecimiento de aguacates, con más de 4,000 hectáreas en Perú.

En un comunicado, la empresa dio cuenta que el volumen total de paltas vendidas aumentó este año en 12% en relación al 2022. No obstante, sus ingresos netos fueron de US$ 13.3 millones; US$ 5.2 millones menos que el registrado el año anterior, mientras que el volumen de producción exportable retrocedió 9%.

En tanto, en el año el EBITDA ajustado aumentó un 2% a US$ 48.4 millones en comparación con los US$ 47.6 millones del 2022. La empresa también detalló sus resultados del cuarto trimestre del año: en ese período sus ingresos totales aumentaron un 8% a US$ 257.9 millones, mientras que sus ingresos netos fueron de US$ 4 millones; la utilidad neta ajustada fue de US$ 7.5 millones, US$ 1.7 millones menos que el cuarto trimestre de 2022.

En ese momento, el EBITDA ajustado fue de US$ 17.3 millones.

El director ejecutivo de la compañía, Steve Barnard, explicó que los continuos desafíos relacionados con el clima en Perú resultaron en problemas de calidad hacia el final de la temporada y volúmenes inferiores a los esperados, los que afectaron el desempeño de su segmento de agricultura internacional.

“Debido a que establecimos nuestros contratos de precio fijo con los clientes y la asignación de mercado antes de experimentar estos eventos relacionados con el clima, estábamos limitados en nuestra capacidad para generar el aumento estacional en el EBITDA ajustado que normalmente esperaríamos en el cuarto trimestre”, acotó.

De cara al 2024, ejecutivo proyecta alcanzar mejores precios en su segmento de agricultura internacional “dados los ajustes que hemos realizado en nuestra estrategia de marketing”. Agregó que continuarán “intensamente concentrados” en promover medidas de control de costos y reasignar recursos para maximizar la eficiencia.

“Seguimos enfocando los esfuerzos de nuestra organización en respaldar las tendencias de crecimiento del consumo a largo plazo y brindar al mercado un suministro constante de aguacates durante todo el año a escala global, una capacidad que es exclusiva de Mission Produce. También estamos entusiasmados por acelerar nuestro floreciente programa de mangos y ver el continuo éxito de nuestro segmento de arándanos”, apuntó.

Con respecto a los arándanos, recordó que las ventas netas en este segmento aumentaron US$ 9.1 millones o 88% en comparación al 2022, principalmente a mayores precios impulsados por una menor oferta de la industria, así como un aumento de 29% en el volumen por un inicio más temprano de la cosecha y el inicio de nuevas cosechas.

Proyecciones

La empresa proyecta que los volúmenes de la industria de paltas sean ligeramente más bajos en el primer trimestre del 2024, debido a las expectativas de una cosecha mexicana más ligera que resultará, al menos en parte, de un tamaño más pequeño de la fruta (calibres menores).

Se espera también que los precios sean ligeramente más bajos de forma secuencial, pero más altos, en aproximadamente un 15%, en comparación con el promedio de US$ 1.14 por libra experimentado en el primer trimestre del año fiscal 2023.