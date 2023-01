¿Cómo le fue a Olva en el 2022?

Hemos crecido un 7% en comparación con el año 2021, sobre todo por impulso del comercio electrónico, en el que nuestras operaciones crecieron en 73%. Esto se debió a que ha habido un aumento importante en nuestros servicios de cross border. Sin embargo, ha habido una caída de 14% en los envíos desde nuestras tiendas, que se debe sobre todo a cambios coyunturales: con el aumento de la inflación en el 2022, algunas personas han optado por prescindir de estos gastos de envío o han encontrado otras alternativas.

¿De qué manera han afectado las protestas al negocio?

Cuando empezaron las protestas en diciembre, mantuvimos a nuestros clientes informados. A pesar de las dificultades, crecimos 13% en diciembre con respecto al mismo mes de 2021; seguramente habríamos crecido más si no se hubieran presentado estos problemas. Normalmente el 40% de nuestros envíos los hacíamos vía aérea y el 60% por vía terrestre, pero ahora en enero estamos haciendo 60% por vía aérea y el 40% por vía terrestre. Esta es una medida temporal, el costo es mayor y hemos tenido que reducir nuestros márgenes de ganancia, pero estamos logrando cumplir con los envíos. No podría precisar las pérdidas económicas que estamos sufriendo (por los cierres de aeropuertos), pero sí se han afectado las ventas.

¿Cómo ha ido evolucionando el servicio de cross border?, ¿qué factores lo han impulsado?

Empezamos con este servicio en el 2019 y en ese año representaba solo el 2% de nuestras ventas. Desde ese año hemos venido creciendo a un ritmo acelerado. Al cierre del 2022, el cross border ya llegó a representar el 12% de nuestras ventas. Los clientes que tenemos para este tipo de servicios son por un lado personas naturales (B2C) que gracias a nuestro trabajo de marketing han ido enterándose de que brindamos el servicio. Además, a partir del 2020 los usuarios empezaron a comprar más a marketplaces del exterior, al darse cuenta de que, con los problemas logísticos en el país, a veces los pedidos del exterior llegaban incluso más rápido que los de páginas locales.

Por otro lado está el segmento B2B, en el que tenemos clientes sobre todo de Estados Unidos y China, pero el principal es Tiendamia, de Miami, que concentra el 90% de nuestras ventas de cross border. En el 2022, el volumen de los envíos de Tiendamia con nosotros se multiplicó por tres.

¿Qué participación llegaría a tener este año el cross border dentro de la facturación de la empresa?

Esperamos que, con un crecimiento de 60% de estas ventas, llegue a representar el 20% del total de nuestra facturación.

¿Qué harán para lograr este crecimiento?

Vamos a seguir buscando nuevos clientes, sobre todo de China. De esta manera vamos a estar compitiendo con Serpost, aunque resulte complejo porque ellos tienen el respaldo del Estado y sus costos son menores.

Por otro lado, ¿qué tanto ha crecido la demanda por entregas same day?

Olva se enfoca sobre todo en los envíos con entregas next day. También tenemos los envíos exprés o same day, en los que hemos cerrado el año pasado con 10 clientes y tratamos de buscar más, pero siempre tratando de velar por la rentabilidad, porque vemos que el mercado, sobre todo en Lima, se ha “commoditizado”. El cliente no valora la propuesta de valor y solo está priorizando el precio y muchos están trabajando con informales. Entonces, buscamos apuntar a pequeños clientes, emprendedores, que muchas veces están más enfocados en garantizar un buen servicio de entrega a sus clientes, no solo están buscando ahorrar en costos de envío.

¿Qué otros planes tienen para este año?

Tenemos 30 agentes en bodegas, gracias a las alianzas con estos negocios, y pensamos sumar unos 40 más este año, no solo en bodegas sino también en puntos de malls, gimnasios, cafeterías, florerías, etc. Este año también tenemos pensado internacionalizarnos y llegar a Panamá en el segundo semestre, con cuatro puntos en la ciudad capital y luego ir creciendo en ese país, porque ofrece una gran seguridad jurídica y protege los intereses de inversionistas extranjeros. Por la misma razón queremos llegar a Ecuador en el 2024 y evaluamos luego abrir locales en Bolivia.

En general, ¿ya recuperaron los niveles de venta previos a la pandemia?

En el 2021 recuperamos los niveles de venta de 2019 en el balance nacional, aunque en algunas provincias todavía es menor. El año 2022 cerramos con un crecimiento de doble dígito con respecto a las ventas prepandemia.

¿Cuánto proyectan crecer este año?

Estamos proyectando crecer 13% con estos esfuerzos que pensamos realizar.