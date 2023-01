En ese sentido, Pedro White, general manager de Mercado Libre en Perú, indicó que las ventas de un producto en el marketplace se elevan hasta en 90% cuando se ofrece la entrega en el mismo día. “Esto quiere decir que ese producto tiene casi el doble de chances de venderse”, dijo a Gestión.

Asimismo, White señaló que el 55% de las ventas de Mercado Libre ya se realiza bajo esta modalidad. “El 45% restante no es que no esté interesado en recibir su producto en el mismo día, sino que los vendedores no pueden ofrecer esta modalidad de entrega, sea por una cuestión logística o porque se trata de objetos personalizables que les toma cierto tiempo tener listos”, explicó. Además, estimó que para el cierre del año las ventas con entrega same day podrían representar el 70% u 80%.

Por su parte, Juan José García Barturen, gerente de Logística de Falabella.com, señaló que la entrega en el mismo día influye de forma importante en las ventas.

“Hay un incremento importante en la conversión, es decir en el porcentaje de las personas que compran dentro del universo de personas que visitan la plataforma. Las entregas en el mismo llegan a incrementar en muchas veces las ventas de un producto”, sostuvo. Asimismo, señaló que actualmente hasta el 10% de las ventas que realiza Falabella.com se realizan bajo esta modalidad de entrega.

En tanto, el presidente de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece), Helmut Cáceda, señala que cada vez más clientes esperan inmediatez. Añade que las entregas same day son comunes e indispensables en el rubro de la gastronomía, pero también están evolucionando en todo el sector retail debido a los resultados favorables obtenidos.

Sin embargo, también hay negocios que ofrecen este tipo de entregas y las hacen en un plazo de 24 horas, lo cual es un ofrecimiento engañoso puesto que si alguien compra un artículo por la tarde y lo recibe a la mañana siguiente, esto no califica como same day. “Las entregas tienen que ser en el mismo día”, señala Cáceda.

En esa línea, en setiembre de 2021 la startup de logística 99Minutos indicaba que en otros países de la región, como México y Chile, los clientes estaban acostumbrados a las entregas next day, pero que en Perú los clientes finales solicitaban sobre todo entregas same day.

La fecha de entrega

Cabe destacar que la principal razón por la que potenciales clientes desisten de hacer sus compras online son las fechas u horarios de entrega poco o nada convenientes para ellos, sostiene José Oropeza, socio director de Impronta Research. En la actualidad, el 43% de quienes abandonan una compra online que tenían intención de realizar lo hacen por dicha razón.

En una compra con entrega regular, la mayoría de las tiendas con presencia online dan al cliente una fecha determinada, pero muchas no indican un rango horario específico. Como resultado, el comprador tiene que pasar la mitad o todo el día en casa esperando la entrega, o debe encargar a alguien la recepción del producto. En el caso de no contar con ninguna de las posibilidades, desistirá de hacer la compra.

Sobre este problema, Cáceda señala que dar un rango de entrega tan amplio, como por ejemplo de 9 a.m. a 6 p. m., era normal antes de la pandemia, pero ahora no es nada competitivo y podría fácilmente sacar del mercado a estos negocios. “La mayoría de las empresas grandes ha invertido en tecnología, hay empresas que cuentan con inteligencia artificial que les permite optimizar sus tiempos de entrega. Hoy en día, las empresas que dan un rango tan amplio evidencian que se quedaron en la prepandemia”, expresó.