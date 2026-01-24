La realización simultánea de los partidos de presentación de Alianza Lima y Universitario de Deportes este sábado 24 de enero impulsará un aumento de hasta 20% en los pedidos por delivery frente a un sábado promedio de verano, según proyecciones de la plataforma PedidosYa.

Por primera vez, ambos clubes más populares del país llevarán a cabo sus tradicionales eventos —la Noche Blanquiazul y la Noche Crema— el mismo día y con transmisión por señal abierta, lo que proyecta una alta audiencia a nivel nacional.

En ese contexto, PedidosYa estima que la demanda de órdenes podría incrementarse hasta en 20%, impulsada por reuniones grupales, consumo compartido y el atractivo internacional de la Noche Blanquiazul, que contará con la participación de Lionel Messi junto al Inter de Miami.

La empresa también proyecta que cuando este tipo de eventos se realizan durante un fin de semana, cerca del 45% de los pedidos del sábado se concentran entre una hora antes y hasta dos horas después de los encuentros, con un pico marcado durante el inicio de los partidos.

Pollerías, hamburguesas y pizzas lideran los pedidos. (Foto: Difusión)

¿QUÉ PIDEN LOS PERUANOS CUANDO JUEGAN ALIANZA Y LA ‘U’?

De acuerdo con las proyecciones de PedidosYa, el consumo durante estas jornadas se concentrará principalmente en restaurantes y bebidas, categorías que lideran la demanda en eventos de alta convocatoria futbolística.

Dentro de restaurantes, las pollerías encabezan los pedidos, seguidas por hamburguesas, pizzas y opciones para compartir como alitas y rondas de piqueos, platos vinculados a la experiencia de ver fútbol en casa.

A ello se suma el fuerte desempeño de la categoría de bebidas. Para esta fecha, se proyecta que la demanda de cervezas, gaseosas y bebidas alcohólicas listas para consumir registre un incremento de 10% frente a un día regular, consolidándose como un complemento clave del consumo nocturno durante eventos deportivos.

PedidosYa Market prevé un aumento de hasta 10% en compras de snacks, bebidas y cortes de carne para reuniones en casa. (Foto: PedidosYa)

EXPECTATIVAS DE PEDIDOSYA PARA EL 24 DE ENERO

Asimismo, el supermercado por delivery también muestra un comportamiento al alza. Para este sábado, la empresa prevé un incremento de hasta 10% en PedidosYa Market, impulsado principalmente por la compra de snacks, hielo, bebidas y cortes de carne, asociados a reuniones en casa y parrillas previas a los encuentros.

Con esta coincidencia inédita en el calendario futbolístico del verano 2026, PedidosYa proyecta que el sábado 24 de enero se convierta en una de las noches de mayor actividad de la temporada, reafirmando al delivery como un aliado habitual para seguir los principales eventos deportivos.