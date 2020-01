NBC Universal presentó Peacock, su plataforma streaming que entrará en un ya concurrido mercado en Estados Unidos ofreciendo contenidos exclusivos a bajo precio pero con publicidad.

"Este es un momento muy emocionante para nuestra compañía, ya que estamos trazando el futuro del entretenimiento", dijo Steve Burke, presidente de NBC Universal, en la presentación que se hizo en el icónico estudio 8H de NBC en Nueva York, donde se graba "Saturday Night Live".

"Tenemos las más envidiables marcas de medios y el historial de ventas de publicidad más sólido del negocio. Capitalizando estas fortalezas clave, estamos adoptando un enfoque único de streaming que aporta valor a los clientes, anunciantes y accionistas", añadió.

Peacock ofrece de forma gratuita más de 7,500 horas de programación o un servicio Premium con 15,000 horas por una mensualidad de US$ 5. Ambas opciones con anuncios publicitarios, que se pueden quitar pagando una tarifa de US$ 10.

El servicio estará disponible el 15 de abril para los 24 millones suscriptores de paquetes de TV por cable del conglomerado Comcast, que sin costo tendrán acceso a la opción Premium.

El 15 de julio estará disponible en todo Estados Unidos, proyectando una base de usuarios de entre 30 millones y 35 millones para el 2024, según un comunicado de la empresa.

La programación incluirá más de 600 películas, incluidos clásicos como "E.T., el extraterrestre" y "Tiburón", y las oscarizadas "Secreto en la montaña" y "Dallas Buyers Club: El club de los desahuciados".

Entre las más de 400 series destacan "Law and Order", "Two and Half Men", "30 Rock", "Brooklyn Nine-Nine" y "Will & Grace", así como viejos clásicos como "Cheers", "Everybody Loves Raymond", "Frasier" y "Married... With Children".

Los suscriptores contarán además con acceso a la cobertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y a partidos de la liga inglesa de fútbol.

Peacock se suma a otros gigantes mediáticos que lanzaron en los últimos meses plataformas propias de streaming, como Disney, HBO y Apple, en momentos en que los estadounidenses están cambiando cada vez más los paquetes de cable por una experiencia en línea.

Entre sus rivales están los titanes Netflix y Amazon, que gastan miles de millones de dólares anualmente en programas originales.