Un balance negativo para las mypes. Mypes Unidas del Perú (MUP) , realizó un balance respecto a la complicada situación de las mypes este 2023, entre cierre de negocios y migración a la informalidad , hasta la pérdida de confianza en las inversiones privadas .

El gremio que representa a las mypes a nivel nacional, informó que estas terminan este 2023 con cifras negativas, incluso, la campaña navideña no pudo ayudarlas, por lo que se cumplió el 50% de las expectativas de ventas.

En ese sentido, el gremio advirtió un escenario desfavorable para las mypes , iniciando sin capital en 2024.

Hechos que impactaron a las mypes

Mypes Unidas del Perú (MUP) presentó los indicadores que muestran las cifras negativas de las mypes a nivel nacional. A continuación te presentamos cada una de ellas.

Pérdida de Empleo formal

El informe de empleo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló que las MYPES perdieron el 4.2% de sus trabajadores; es decir, 546,300 puestos menos. Se trata de un fuerte impacto pues las Mypes concentran el 73.1% de la población ocupada en establecimientos.

Incremento de la Morosidad

La morosidad de los créditos de las microempresas, pasó de 5.3% en enero a 6.1% en junio, reportó el Instituto de Economía de Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Incremento de la Informalidad

La informalidad crece llegando al 75% de las Mypes en todo el país llegando a 5.5 millones de Mypes informales.

La informalidad crece llegando al 75% de las Mypes en todo el país llegando a 5.5 millones de Mypes informales.

Lentitud en Compras MyPerú

Al día de hoy el programa Compras MyPerú no ha ejecutado un sol en favor de las Mypes y el Ministerio de Producción no cumplió con destinar las compras a la zona sur del país motivo por lo cual se dio el DU 005-2023 el 17 de febrero del presente año.

Rompimiento de la cadena de pagos

Durante este 2023 MUP alerto al MEF de las demoras en los pagos de las instituciones publicas quienes no estaban pagando a sus proveedores esta practica indolente de parte de los funcionarios del estado afecta a miles de Mypes y de trabajadores en todo el país.

Perdida de capital de trabajo

Durante el 2023 l a inflación se llevo un promedio de 23% del capital de trabajo de las Mypes de todos los sectores siendo el sector bodegas quienes se llevan el primer lugar con el 30% del capital perdido.

Incremento del Contrabando

El contrabando de bienes sobre todo de prendas de vestir y calzado no solo afecta al tesoro público , también destruye a las Mypes manufactureras, la inacción del gobierno en este tema marco la quiebra de docenas de empresas en la zona sur del Perú.

Inacción ante los Fenómenos Naturales

Las Mypes del norte afectadas por el Yaku a inicios del año no recibieron el apoyo necesario para recuperarse el gobierno no destino recursos para apoyar la creación del seguro contra desastres naturales Mypes.

Incremento de cierre de empresas

El acumulado del año 2023 hasta octubre fija más de 164,000 empresas que se dieron de baja cifra que grafica la verdadera situación de las Mypes, si bien es cierto que el sinceramiento de las cifras de empresas que fueron dadas de baja por la SUNAT no deja de alarmar esta cifra.

Incremento de la inseguridad ciudadana

La extorsión, el sicariato y el robo a negocios se incremento durante el 2023 las bodegas entre las más afectadas, esta problemática según estudios es responsable del 5% del cierre de Mypes.

Más de 144 mil empresas cerraron durante el tercer trimestre del 2023.

No acceso a los créditos garantizados por el estado

Impulsa Perú o cualquier programa de apoyo crediticio no ha llegado a las Mypes su lógica en la evaluación a las Mypes sobre todo de comercio minorista (bodegas) hace inaccesible llegar a los créditos dejando en manos de las mafias del gota a gota a millones de Mypes.

Falta de políticas de estado en favor de las Mypes

La evidente falta de interés del gobierno por las Mypes se traduce en la inexistencia de una real política de estado en favor de las Mypes, no hay una estrategia agresiva por incrementar mercados, no existe voluntad para facilitar el acceso a las compras estatales , no existe la voluntad de dialogo que permita una reestructuración del estado distribuyendo la responsabilidad de las Mypes en otros ministerios como nuestra propuesta de pasar a las Mypes del régimen RUS al MIDIS y juntar comercio exterior y Mypes en un solo Ministerio.

Falta de liderazgo del gobierno

Finalmente, durante el 2023 se evidencio el liderazgo político del gobierno al lograr los acuerdos necesarios para su estabilidad hasta el 2026 abandonando el liderazgo en la lucha por el empleo y la estabilidad económica observando un gabinete totalmente desarticulado y sin metas y objetivos claros y lo peor con evidentes diferencias ideológicas y de visión de país lo que nos deja los resultados expuestos de este 2023.

LEA TAMBIÉN: Mypes caerían en devengados por demora del Estado en pagar la factura