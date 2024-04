Augusto Céspedes, gerente general de la empresa, dijo que por este motivo la fibra de algodón que procesa la compañía se ha reducido en aproximadamente 30% este año. La firma se provee del producto de agricultores que cultivan el algodón en un área que se extiende desde Piura hasta Ica.

“Este año está un poco complicado por la falta de volúmenes de algodón nacional. En el 2023 procesamos cerca de 7,000 toneladas de algodón, pero este 2024 tenemos una menor oferta debido a que se preveía un fuerte fenómeno de El Niño y los productores no quisieron arriesgarse”, indicó.

Dicha situación ha conllevado a que la empresa priorice la atención al mercado local sobre la exportación a destinos como Asia, especialmente, por la falta de volumen en el algodón. “En el 2023 cerca del 15% de nuestra producción fueron envíos al exterior, pero este año solo el 2% está yéndose a países como China, Ecuador y Japón. Todo está orientándose a las empresas locales”, remarcó Céspedes.

Actualmente, la empresa que cuenta con dos plantas procesadoras en Chimbote y Pisco, solo funciona al 70% de su capacidad.

Augusto Céspedes, gerente general de Algodonera Mercantil. FOTOS: MARIO ZAPATA NIETO / @PHOTO.GEC

Tanguis y Pima

Céspedes proyectó que este año la venta total de la empresa estará muy cerca a los US$ 20 millones que se logró en el 2023, pues ante un menor volumen de algodón y una mayor demanda, el precio se incrementó.

“El aumento del precio por quintal se ha visto sobre todo en el algodón Tangüis (fibra larga) que ha pasado de US$ 88 a entre US$ 103 o US$ 104″, explicó.

Para el caso del algodón Pima (fibra extralarga), Céspedes manifestó que el quintal se valoriza en aproximadamente US$ 155, siendo que este tipo de algodón no ha presentado una variación importante en cuanto a precio.

De este modo, las ventas de Mercantil Algodonera están representadas en un 60% por algodón Tanguis, mientras que el 40% corresponden a algodón Pima. Mientras, son Piura y Lambayeque las ciudades que representan aproximadamente el 20% del algodón que procesa la empresa. El resto del producto es proveído por regiones del sur y de los valles de Santa, Huacho, Huaral.

“De momento, no planeemos inversiones ni ampliaciones en portafolio, en tanto, no contemos con el volumen necesario de algodón nacional”, finalizó.

El dato

En la campaña 2022-2023, Perú sembró 6,945 hectáreas de algodón, evidenciándose un incremento de 11% respecto a las 6,251 hectáreas de la campaña 2021-2022, según datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Las regiones con mayor área de algodón en nuestro país en la campaña 2022- 2023 fueron Ica (5,260 hectáreas), concentrando el 75.74% del total. Le siguen Lambayeque (673 has); Lima (469 has); Arequipa (287 has); y Áncash (173 has).

