“Un jugador en estos tiempos la tiene muy clara. Sabe que su carrera dura un tiempo y deben invertir. Esta mentalidad se está arraigando cada vez más entre los futbolistas peruanos, quienes observan y siguen los modelos europeos de inversión”, detalló Adolfo Cruz Mora, director digital de la agencia de marketing deportivo,

Además, el especialista subraya que la tendencia de inversión entre los jugadores actuales ha cambiado significativamente, debido al mayor acceso a la información y al asesoramiento profesional. “Las nuevas generaciones apuestan por invertir en un asesoramiento financiero que los guíe a elegir los modelos de inversión que más les convenga”, agregó.

Principales sectores de inversión

Respecto a los sectores en los que los futbolistas invierten, Cruz Mora es claro: casi el 90% de jugadores invierte en propiedades. Así, la adquisición y gestión de bienes raíces es la preferida por los futbolistas.

“En segundo lugar está el rubro gastronómico y entretenimiento. Muchos emprenden y se asocian con gente para invertir en restaurantes y locales de entretenimiento. Esta diversificación no solo les permite mantener una fuente de ingresos estable, sino también aprovechar su imagen pública y fama para atraer clientes”, apunta.

En la misma línea, Benoit Mougenot director de las carreras de Economía y Finanzas, Economía y Negocios Internacionales de la Universidad San Ignacio de Loyola, indicó que los futbolistas peruanos invierten cada vez más en negocios propios.

“En primer lugar, podríamos poner a Claudio Pizarro con su exclusivo restaurante Osaka con sede en Miami. Al mes, el comercio factura más de US$ 70,000 y en un solo año lograron superar los US$ 840,000, que, en moneda local, las ganancias superan los S/ 3 millones. Esto se suma a su afición y negocio conocido con los caballos. El exdelantero cría y vende estos caballos de carrera entre US$ 143,000 y US$ 200,000″, refirió.

Por otro lado, Mougenot también pone al recién retirado Jefferson Farfán como ejemplo en el sector inmobiliario con su ya conocida inversión en el centro comercial KM 40.

“Con una inversión estimada en S/ 55 millones, el centro comercial se construirá en la Panamericana Sur, Lurín, que es una zona de crecimiento. Contará con un supermercado, gimnasio, canchas de pádel, restaurantes y estacionamiento y hay una proyección de consolidación del destino”, añade.

Renato Tapia y Pedro Aquino son exponentes del deporte rey que también apostaron por diversificar sus ingresos incursionando en el mundo de las barberías. “En el caso de Tapia, su barbería podría estar ganando un promedio de S/ 9,000 mensuales, aunque esto es solo un aproximado”, apunta Mougenot.

En la línea de negocios propios, el director de USIL destaca también a los Gianluca Lapadula y Sergio Peña, quienes cuentan con su propia línea de ropa, generando ingresos adicionales a sus salarios como futbolistas.

Por otro lado, las canchas sintéticas y las academias deportivas son otras de las opciones a las que recurren los futbolistas. Cruz Mora asegura que muchos de los futbolistas retirados optan por esta opción de inversión, ya que es un rubro que conocen.

“Muchos jugadores tienen inversiones de este tipo, pero no se dan a conocer porque están en actividad o, de pronto, mantienen un perfil bajo. Lo cierto es que, al ser un sector que conocen, pueden invertir su dinero de forma segura si es que tienen un perfil un poco más conservador en este tipo de negocios”, detalla.

Hacia los modelos europeos

En cuanto a la demanda de servicios de marketing deportivo, Cruz Mora señala un incremento notable en los últimos años. Del total de acercamientos que han tenido, la mitad se ha logrado concretar. Este crecimiento refleja la creciente conciencia y necesidad entre los futbolistas peruanos de planificar su futuro financiero de manera proactiva.

Cruz Mora destaca a Gerard Piqué como un modelo a seguir para los futbolistas que buscan invertir con éxito fuera del deporte. “Piqué es el futbolista modelo de negocio que todos los futbolistas inconscientemente siguen. Él no solo ha invertido en propiedades y negocios gastronómicos, sino que ha comprado equipos de fútbol de segunda división y se ha involucrado en numerosos proyectos empresariales. Ese es el perfil al que muchos jugadores están apuntando tras su retiro”, refiere.

En cuanto a los exponentes latinoamericanos, el director digital destaca al astro del fútbol Lionel Messi, quien aún en actividad ha dado a conocer algunas de sus inversiones.

“Messi usa su imagen para tener diferentes colaboraciones con diferentes marcas. Una de ellas es la prestigiosa casa de vinos MM Winemaker SA, con la que tiene una colección con su imagen en 7 presentaciones. Además, recientemente se supo que ha incursionado en el mundo de las startups, siendo inversor clave de Matchday, plataforma de entretenimiento interactivo que planea centrarse en los juegos de fútbol”, señala.

Los especialistas coinciden en que los deportistas tienen oportunidades más allá de la cancha a través inversiones estratégicas en diversos sectores, demostrando una visión que trasciende el deporte.

Temas que te pueden interesar sobre fútbol:

Fútbol: Congreso da primer paso para cambiar la ley de procesos concursales

De la pasión a la razón: ¿cómo logró Alianza Lima alejarse de la mala racha financiera?

Mbappé y Real Madrid, dos nombres propios unidos para hacer historia

SOBRE EL AUTOR Xenia Martinez Periodista curiosa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con experiencia en coberturas políticas, sociales y de economía para diversas plataformas (web, radio y televisión). Actualmente, en cubro los sectores inmobiliarios, retail, startups, tecnología, gastronomía y managment en la secciones Negocios y Estilos, del diario Gestión.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.