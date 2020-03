En la coyuntura actual que está viviendo el país, de estar en estado de emergencia y con inmovilización social, cabe preguntarse si las marcas deberían hacer publicidad. Según encuesta de Mindshare, el 60% de limeños señala que en este contexto las marcas sí deberían seguir haciendo publicidad, pero esperan recibir mensajes positivos y de solidaridad; además, que se les ofrezcan promociones y ayuden a los consumidores a ahorrar.

Y del 40% que opina que no deberían hacer publicidad, la mitad de ellos señala como motivo que los peruanos tienen otras preocupaciones en este momento y no prestan atención a la publicidad. Mientras que un 28% refiere que el país está viviendo un momento difícil por lo que no sería muy adecuado.

Para el CEO de la empresa, Fidel La Riva, las marcas deben entender que el estado de emergencia y la inmovilización social en el país no va a durar para siempre, y lo peor que pueden hacer es quedarse calladas sin hacer publicidad.

“Las marcas son invitados de lujo en la vida de las personas, y deben acompañarlos, con mensajes positivos, que los hagan sentir cercanos a las marcas”, recomendó.

Incluso, indicó, que deben seguir haciendo publicidad las categorías que no ven afectadas su comercialización por la coyuntura. “Por todo lo que está pasando no hay tiempo de hacer grandes producciones, pero se puede apostar por publicidad sencilla y no de tan alto presupuesto”, resaltó.

Anotó que las marcas que no hacen publicidad en situaciones como la que estamos viviendo, les será muy difícil luego recuperarse.

Actividades y medios

¿Cuáles son las actividades que han aprovechado hacer los limeños durante este aislamiento social obligatorio? Según la referida encuesta han aprovechado para estar en familia (77%), trabajar virtualmente (72%), descansar (42%), entre otras actividades.

“Los limeños han tratado de mantener, en la medida de lo posible, sus rutinas habituales y aprovechar, sobre todo, este tiempo de cuarentena obligatorio para estar con sus parientes más cercanos”, mencionó.

Sobre los medios o plataformas digitales que más utilizan durante los distintos momentos del día, el 78% señaló que en la mañana usa whatsap, 50% televisión abierta y 47% Facebook.

Hábitos de compra

Los hábitos de compra de los limeños han comenzado también a cambiar en la última semana, en la que el gobierno declaró estado de emergencia, e inmovilización social para evitar la propagación del coronavirus.

Así, el 40% de los limeños optó por cambiar sus marcas habituales de alimentos, productos de cuidado personal y de cuidado del hogar, según encuesta de Mindshare Perú.

¿Por qué tomaron esta decisión? Fidel La Riva detalló que el 70% de ellos lo hizo porque no encontró su marca habitual en el punto de venta, bien porque no había, o estaba agotada.

“Esto nos habla claramente de la importancia de que las marcas trabajen en el abastecimiento y en la reposición de los productos sobre todo en este escenario y en el canal supermercados”, indicó.

En tanto, el 17% de los referidos limeños cambió su marca habitual por un tema de ahorro, ya que encontró otra más barata.

“Las marcas deben tener en cuenta que, terminada la coyuntura, el consumidor, sobre todo el que depende del trabajo informal, va a estar golpeado en su economía. Y ante ello las marcas deben ayudar a que su consumo no decrezca. Para ello deben apostar por promociones, ofrecer productos más baratos, y seguir comunicando sobre sus marcas”, anotó.

Pero este comportamiento de compra, resaltó, no solo se dio en el canal físico, sino también a través del e-commerce.

Y es que, según la encuesta, durante el aislamiento social obligatorio, el 21% de los limeños realizo una compra online y el 80% de estas compras fueron de alimentos.

“Y de todas estas compras online de alimentos, el 45% compraron otra marca diferente a la habitual que solía adquirir porque no la encontraron en este canal”, mencionó.

Planes

Tras la inmovilización social, ¿continuarán los limeños con todos sus planes este año? Según la encuesta de Mindshare, el 50% se encuentra cauto, y señalan que esperarán a ver cómo van las noticias. El 38% sí continuará con su vida habitual y por ende con sus planes.

CLAVES

Cumplimiento. El 35% de los limeños señala que ha acatado al 100% las medidas del gobierno y no han salido de su casa; mientras que un 56% indica que lo ha hecho en parte, porque han tenido que salir a comprar víveres.

Estudio. Se hizo a 400 limeños entre los 18 y 60 años, principalmente de los estratos A, B, y C, a través de encuesta online. Se realizó entre el 18 y 19 de marzo.