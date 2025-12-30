La marca estadounidense de lujo Tumi oficializó su ingreso al Perú con la apertura de su primera tienda física en el país, marcando un nuevo hito en la expansión del retail premium en Lima. Reconocida a nivel global por su equipaje, mochilas y accesorios de viaje de alta gama, la firma apuesta por el país en un contexto de mayor sofisticación del consumidor y una demanda creciente por marcas internacionales vinculadas con estilo de vida y los viajes.

El debut de Tumi se concreta con un local ubicado en el Jockey Plaza, en el distrito de Santiago de Surco, uno de los principales polos comerciales de la capital y epicentro de la llegada de marcas de lujo en los últimos años. La elección de este centro comercial responde a una estrategia clara de posicionamiento, orientada a un público de alto poder adquisitivo y con afinidad por propuestas premium internacionales.

La tienda introduce al mercado peruano el concepto global de la marca, con un diseño contemporáneo que prioriza la experiencia del cliente y exhibe sus líneas más representativas.

Primera tienda de Tumi en Jockey Plaza

El nuevo establecimiento de Tumi en Lima cuenta con una superficie de 54.3 metros cuadrados (m2) y ha sido concebido bajo el concepto global Manifest. El diseño busca transmitir sofisticación sin excesos, según Perú Retail.

En el interior, la tienda exhibe algunas de las colecciones de la firma, como 19 Degree, Alpha y la colaboración TUMI | McLaren, líneas que destacan por su innovación en materiales, diseño y desempeño.

Nueva marca de lujo en el mercado peruano

El ingreso de Tumi al Perú se da de la mano de Grupo David, operador regional especializado en marcas internacionales de lujo y moda, que asume la representación local. Esta alianza refuerza la estrategia de expansión de la firma en América Latina y abre la puerta a una mayor presencia de la marca en el mercado peruano en el mediano plazo.

Fundada en Estados Unidos y actualmente parte del grupo Samsonite, Tumi suma al Perú dentro de su red internacional de tiendas y refuerza su presencia en la región. El aterrizaje de Tumi en el país refleja una tendencia más amplia en el retail local: la consolidación de Lima como un destino atractivo para marcas globales de alto valor agregado.

El dinamismo del consumo premium, sumado a la recuperación de los viajes y el crecimiento del segmento corporativo, crea un entorno favorable para propuestas enfocadas en calidad, diseño y experiencia.