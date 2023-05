Esta situación se agravó por el inicio de un trato directo promovido por Cobra (en la que pide US$ 120 millones por daños y perjuicios) -paso previo para un arbitraje- ante el Sistema de Controversia Internacional de Inversión del MEF (Sicreci) cuya fecha límite para llegar a un acuerdo concluyó el lunes 8 de mayo.

Según supo Gestión todavía no hay una respuesta oficial del Sicresi, aunque no se descarta que pidan extender el plazo para continuar con el diálogo entre las partes y llegar a acuerdos. No obstante, esta situación no extingue la posibilidad de iniciar un arbitraje por parte del concesionario, ni que el concedente dé por finalizado el contrato.

Al vencimiento del plazo de trato directo, el concesionario (Cobra) tiene expedita la vía para iniciar un arbitraje, si así lo considera adecuado, señala Ricardo Ampuero, especialista en arbitrajes.

“No está obligado a iniciarlo inmediatamente terminado el plazo. Si hay comunicación entre las partes, ellas pueden seguir negociando”, comenta. Lo mismo pasa con el concedente (Gobierno Regional de Arequipa) que tampoco está impedido -subraya el abogado- de que ejerza los derechos que le asisten de conformidad con lo dispuesto en el contrato.

“Si considera que hay razones para dar por terminado el contrato, el hecho que exista un trato directo en curso no impide por sí mismo que se ejercite ese derecho”, anota.

Las razones de fondo

¿Qué agrava la situación de Majes Siguas II? Principalmente los puntos en discordia que se han tratado hasta el último lunes a través de documentos entre Cobra y Autodema.

Entre los principales puntos en discordia -que ciertamente son varios- se encuentran la garantía soberana (a través de la adenda 13 se aprobó una garantía de US$ 104 millones la que aún no ha sido constituida según el concesionario); aprobación del expediente técnico número dos (presentado por Cobra aunque el concedente Autodema realizó observaciones que aún no han sido levantadas; aún faltan 179); adenda del fideicomiso y el control del proyecto (entrega de terrenos).

“Adicional a ello, la concesionaria ha solicitado que se incorporen 25 actividades, de responsabilidad de ambos (Cobra y Autodema). De los cuales 10 son imprescindibles”, agrega Julio Cáceres, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Arequipa.

Por primera vez, hubo una reunión formal entre ambos la que fue promovido por dicha Cámara de Comercio el 8 de mayo.

Cáceres detalla que ambos se sentaron en una mesa de diálogo: “Al margen del pronunciamiento del Sicresi, las conversaciones van a continuar y ha solicitud del Gobierno Regional, el día jueves 11 vamos a tener una segunda reunión en la cual se va abordar el pronunciamiento del Sicresi así como los puntos que solicitó el concesionario para reiniciar las conversaciones”.

Para el concedente de la obra, Autodema, la posibilidad de un arbitraje “todavía es lejano” ya que “hay varios días para llegar a un entendimiento”.

Uno de los temas álgidos está relacionado con la entrega de terrenos -de responsabilidad de Autodema- en los que se van a realizar las obras hidráulicas y los accesos de la segunda etapa, así como terrenos en el valle de Siguas. Hace dos meses, el concedente explicó a este diario que se estaba trabajando en dos trazos alternativos, debido a que el trazo inicial aprobado está pasando por terrenos de propietarios privados, que tratan de hacer presión con la finalidad de tener más beneficios.

“El tema es el siguiente: estos terrenos ya han sido adquiridos por Autodema hace 30 años, pero lamentablemente el Estado no ha tomado posesión de ellos, por lo que, nuevamente han sido inscritos como propios por terceros con los programas que tiene el Gobierno. Lamentablemente no se puede hacer una nueva adquisición de un terreno que ya ha sido comprado”, explica Ulises Aguilar Villavicencio, gerente ejecutivo de Autodema.

Hay más chance de arbitraje

Jorge Luis Reyes, vicepresidente de la Sociedad Agrícola de Arequipa (SADA), indicó que hay altas probabilidades que Majes Siguas II termine en un arbitraje por las diferencias, sin solución aparente entre el concesionario y concedente.

De darse el arbitraje, una solución para destrabar el proyecto -en su opinión- es que el Gobierno Regional de Arequipa caduque el contrato, pague el monto de reparación que ordene el mismo y se aboque a usar otro mecanismo para Majes, como -por ejemplo- la de Gobierno a Gobierno (G2G).

“Las posturas tanto del concesionario como del concedente son bastante duras. Creemos que debe encontrarse una solución. Hay tres temas gravitantes: control de proyectos para que el concesionario puede apalancar su cierre financieros; las garantías soberanas que se están solicitando, que están más allá del contrato, y la puesta a punto que implica la entrega en condiciones óptimas de la infraestructura hidráulica que debe estar para el 2026″, detalla.

Otro tema gravitante -añade- es a cuánto ascenderá la inversión en Majes Siguas II y si está supera el límite máximo de una Asociación Público-Privada (APP). “La última adenda no ha solucionado en nada el futuro de Majes Siguas. Como arequipeños notamos que no hay una postura seria ni del concedente ni del concesionario. Lo que vemos es un descuido e incompetencia total de gestiones anteriores del Gobierno Regional. El concesionario está en una mejor postura”, señala.

En tanto que el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa sostiene que también -como parte del diálogo- se están analizando salidas alternativas (en caso que no prospere acuerdo entre Cobra y Autodema) para el destrabe real de Majes Siguas II.

