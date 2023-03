-Tras el laudo arbitral vinculado al proyecto Chavimochic III, ¿qué acciones han tomado?

El consentimiento del laudo se dio el 23 de enero. Ya hemos empezado las gestiones, porque como ministerio tenemos que recibir la obra. Se ha avanzado bastante. Estas semanas se han iniciado todos los trámites para que, como Midagri, hacia la quincena de marzo se pueda tener el control de los bienes de la concesión. Hay otro paso, que es la liquidación de la obra, y también se están realizando todos los procedimientos para ello.

-¿Cuál es el tiempo previsto para esto último?

Es de 30 días después de recibida la obra.

-¿Hay claridad sobre cómo se continuará la obra?

Sobre la continuidad de la obra, que solamente falta un 30%, ya se ha tomado la decisión de continuar con un proceso G2G.

-¿Hay expresión de interés de Gobiernos para este G2G?

Debemos terminar los procesos y —como la obra va a estar con nosotros en unos 15 días— vamos a empezar a tener reuniones con algunos Gobiernos para ver la posibilidad. Pero tenemos la propuesta, que estamos llevando al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de juntar algunos proyectos para que se hagan a través de G2G, que no vaya solo Chavimochic.

-¿Han conversado con el Gobierno Regional de La Libertad sobre el proyecto?

Tenemos un convenio con el Gobierno Regional de La Libertad, de cuando ellos nos entregaron el proyecto. Ahora vamos a firmar una adenda: nosotros vamos a continuar con la presa Palo Redondo y ellos ya se harían responsables de la construcción del canal madre. Sobre este canal, ya están realizando coordinaciones con el MEF para que pueda ser a través de ProInversión.

-Con todo lo mencionado, ¿cuándo tendríamos el reinicio de la obra?

Considero que el reinicio de la obra podría ser este año. En 2024 —esperamos— ya deben estar (iniciados los trabajos).

Gripe aviar. Murieron aves por la enfermedad, pero a través de Senasa las avícolas obtuvieron los permisos para importar huevos fértiles (ya incubados). Hasta hoy han entrado cerca de 1 millón 600 y, en las próximas tres semanas, deben llegar 17 millones más, dice la ministra.

Majes Siguas II

-Majes Siguas II está bajo el Gobierno Regional de Arequipa. El gobernador ha manifestado que tiene trabas para cumplir la adenda, sobre todo por los plazos en los que tienen que hacer las contrataciones. ¿Ellos han acudido a ustedes?

Sí. La semana pasada estuve en Arequipa. Nos reunimos para ver el proyecto in situ, que me expliquen la realidad. Nos explicó la situación y quedamos en agendar una reunión con el MEF. Dicha reunión se llevó a cabo el viernes pasado. Se están analizando cuáles podrían ser las salidas más rápidas para destrabar y también coordinar con la empresa contratista. Ellos (el Gobierno Regional de Arequipa) temen irse a un laudo arbitral.

-Entiendo que el gobierno regional le había pedido al MEF que el proyecto vaya por G2G. ¿Es una alternativa? Y si se diera, ¿cómo queda Cobra (el concesionario)?

Aquí hay que analizar varias aristas. Para que se pueda realizar un G2G, el proyecto tendría que pasar a un ministerio, con riesgo de que la empresa pueda realizar un laudo arbitral. Ese es un riesgo que podríamos asumir como sector. Pero, para eso, primero el gobierno regional tendría que cortar la relación con la empresa, el contrato. Todas las medidas se están analizando.

-¿Se han puesto un plazo para tomar una decisión de cómo finalmente se va a trabajar en Majes Siguas II?

No tenemos una hoja de ruta, pero en dos semanas vamos a tener una reunión, donde estarán sobre la mesa algunos análisis que se están realizando.

-¿Qué análisis?

La decisión de si el proyecto Majes continua con el gobierno regional. También podría ser una forma mixta. Podría hacerse como G2G la ‘puesta a punto’ del proyecto.

Chinecas

-Sobre Chinecas, ¿cuál es el papel que juegan como Midagri?

Ese es un proyecto del que podríamos encargarnos de la ejecución y sí lo podríamos lanzar rápidamente como un G2G. Ya hemos enviado una propuesta de convenio al Gobierno Regional de Áncash y estamos a la espera que nos responda.

-Hay una parte de la extensión de tierras del proyecto que está invadida…

Empezaríamos con la ejecución de la bocatoma, después tenemos la presa y el mejoramiento de unos canales. Luego, se tendría que ver la gestión con el gobierno regional, porque ahí había problemas sociales. En el camino se puede ver la salida.

Proyectos en paquete

-¿Qué otros proyectos están en el radar del Midagri?

Tenemos otros proyectos como Las Delicias en Lambayeque y el de Iruro en Arequipa. De hecho, seis proyectos que incluye la presa Palo Redondo (Chavimochic III), el proyecto Chinecas y otros cuatro proyectos más podríamos incluirlos en un solo paquete para un acuerdo G2G (ver tabla). Estamos avanzando todo esto. Nos vamos a poner plazos, porque lo de Palo Redondo sí lo tenemos que sacar, es urgente.

Fuente: Midagri, Elaboración: Gestión

-¿Habrán proyectos bajo APP?

El Sistema Hidráulico Integral del Valle Chanchay, en Lambayeque, va como Asociación Público-Privada (APP) (se va a hacer un convenio para que Midagri sea concedente).

Cultivos y urea

-En un contexto desfavorable para la agricultura nacional (se registraron sequías, se frenó la compra de urea y ahora hay inundaciones), ¿qué se espera para el sector?

El bono sequía es una inyección directa al agricultor. Estamos compensando la pérdida que ha tenido. Son S/ 800 por hectárea con un máximo de cuatro hectáreas. Y el Fertiabono es para que puedan comprar el abono para esta campaña que viene. Entendemos que el hectareaje de siembra va a bajar, pero el agricultor no para, siguen sembrando.

-¿Cree que esto (menores hectáreas sembradas) afecte los precios? ¿Cómo anticiparse?

De todas maneras. Las áreas de siembra no van a ser iguales, pero también debemos tener en cuenta que con campañas ‘normales’ a veces hay sobreproducción, lo que hace que los precios bajen. En esta oportunidad no habrá sobreproducción. Los precios no van a bajar, pero podríamos tener precios constantes o con una ligera subida. No va a ser muy marcada.

-Había una consultoría que se estaba haciendo sobre la creación de una planta de fertilizantes. ¿Ya tiene una respuesta sobre ello?

Sobre la planta de fertilizantes, no está a cargo del Midagri, sino de Produce. Ya se tiene un informe, que nos lo han compartido la semana pasada, donde se indica que se debe realizar más a fondo otros estudios, se debe tener más información sobre la demanda y la oferta que pudiera dar esta planta, y recomiendan que pueda ser a través de una inversión privada.

-¿Han discutido sobre la planta específicamente de urea?

Antes se ha hablado de la posibilidad de una planta de urea, pero eso quedó solo en conversaciones. Y sobre la planta de fosfatos de Bayóvar, que es en el norte, también lo piden algunos congresistas y se ha quedado en tomar decisiones sobre análisis. No tenemos información certera, pero todo va a depender de la demanda.

Agroexportación

-¿Cuántos planes de negocios para agricultores tienen como meta apoyar?

Como parte de Con Punche Perú, son S/ 207 millones que daremos a Agroideas y vamos a entregar más de 1,000 planes. Además, se otorgarán 243 planes de negocios dentro del marco de nuestra estrategia de mujer rural e indígena.

-No solo es importante el plan de negocios, sino la articulación de los productores con el mercado. ¿Cómo lograrlo?

Ahora los vamos a vincular rápidamente, porque vamos a impulsar los mercados “De la chacra a la olla”. Van a ser 640 mercados itinerantes.

-Sobre mercados internacionales, ¿qué nuevos destinos están pensando con Senasa?

Senasa está por presentarme su plan de cuáles son los futuros mercados que se pretende abrir. Yo he tenido reuniones con embajadas, pero no quisiera adelantarme.

-¿Qué se ha conversado en la mesa ejecutiva agroexportadora?

Hace poco tuve la primera reunión con la mesa agroexportadora, en la cual justamente les presentamos el programa Con Punche. A parte, hemos trabajado el apoyo que se le va a dar a Senasa para el tema de la inocuidad, eso es lo que siempre trabajamos con los grandes agroexportadores.

Ganadería

-¿Se tiene en agenda una revisión al reglamento de la leche y productos lácteos?

No hemos discutido la revisión del reglamento realmente, pero sí estamos trabajando tanto con la empresa privada como con los ganaderos, dándole énfasis a los ganaderos. Tenemos una gran parte de estos planes de negocio —y también financiamiento con Agrobanco— para apoyar a los ganaderos a que tengan una leche de calidad.

-¿Qué se puede hacer con las cadenas de frío?

Dentro de los planes se ha conversado con el director de Agroideas para poder reforzar esa línea en la parte pecuaria. Al tener una leche de mayor calidad, ellos van a estar en la condición de negociar el precio.

Una mirada general

-¿Qué hitos busca lograr durante su gestión?

Apunto a los tres puntos que hoy lanzamos a través de ‘Con Punche Perú Agro’: la gestión del agua; el empoderamiento y competitividad de las personas del campo; y la capacidad que deberíamos tener como institución para tener procesos y dar servicios eficientes para el agro.

Fuente: Midagri, Elaboración: Gestión

“Tomé decisiones rápidas de cambio de personal”

La ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes del Castillo, recuerda que durante el Gobierno de Pedro Castillo pasaron por el Midagri siete ministros en tan solo un año y medio de mandato.

Además, agrega, se encontraron proyectos emblemáticos trabados.

“Tomé decisiones rápidas de cambio de personal en muchas de las instituciones del ministerio”, refiere.

Otros problemas que atravesaba la cartera al ingreso de la nueva titular del sector fueron las crisis ambientales, como las sequías que se registraron el año pasado.

Se encontró en marcha el cuarto proceso de compra internacional de urea, que como se recuerda, también fue fallido. “Cambié al director ejecutivo de Agrorural, que era la entidad que estaba convocando. Se le encargó que realice el análisis conforme a las normas”, apunta.