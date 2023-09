En declaraciones a Gestión, señaló que las campañas del Día de la Madre y del Día del Padre “no dieron los resultados como se esperaba” en el sector retail.

Ante esta situación, contó que los empresarios están tomando sus precauciones al respecto e invertir “en lo realista más que en lo optimista”, mencionó.

“Viendo lo que habíamos proyectado, y terminando el 2023, vemos que la campaña puntual -que nos dejará igual que en el 2019- sería la de Navidad; es decir, recuperar ventas similares a la de ese año”, indicó.

Asimismo, informó que siempre evalúan el tema de flujo en el sector retail. “ Es un tema que aún no nos deja avanzar. En comparación al año anterior estamos subiendo, pero este 2023 tiene una particularidad: mayo -5 y junio -6 de flujo de gente en las tiendas comerciales [...] La recuperación debería darse en la campaña de Navidad”, dijo.

“Las acciones que debemos tomar ahora son respecto a los escenarios que se nos vienen complicados. No solo ver el tema de los centros comerciales, porque, por ejemplo, mucho dependemos de la venta al por mayor. Entonces, tenemos que estar prevenidos de lo que proveedor traiga de afuera”, refirió la dirigente empresarial.

Al ser consultada sobre la proyección de ventas para fin de año respondió que podría crecer entre un 8% o 10% respecto al 2019: “Si me recupero en estos meses y se puede vender sobre un 8%, versus noviembre del año pasado, me quedo más que tranquila para diciembre, pero hay un tema que puede complicarnos: el clima. Y no vemos prevención del Gobierno en cuanto a lo que se vien e”.

La representante del gremio retail de la CCL indicó que se reportó caída en el flujo de personas en los centros comerciales en los últimos meses.

“Ahora estamos con un calor que parece noviembre-diciembre, y todo se va a adelantar, y no hay prevención. El retail es todo. En Piura tenemos cuatro centros comerciales, en Chiclayo hay tres y en Arequipa hay cinco. Como empresa es empezar a activar los lanzamientos porque vienen los cambios de temporada. Hay una aceleración de activar los lanzamientos para que no golpee la Navidad ”. añadió Passalacqua.

Passalacqua recordó que los meses de julio y agosto es de liquidación, y ante el actual panorama los empresarios toman la decisión de adelantarse a las temporadas .

“Por ejemplo vas a ver juegos ahora, en el tema de tecnología, porque ya no te puedes quedar. En noviembre es una pre Navidad que antes no se daba. La Navidad antes era el 1 de diciembre, pero ahora tienes los Cybers Days y el Black Friday. Entonces, el empresario ahora liquida en agosto, adelanta temporada de verano y finalmente aprovechar el flujo escaso para vender en Navidad y pagar el contenedor que llega”.

Clasificatorias podrían ayudar en los meses próximos

El fútbol sería la alternativa de mejora para el sector retail. De acuerdo, a la presidenta del Gremio Retail y Distribución del gremio empresarial de la CCL dijo esperar que en setiembre y octubre mejoren las ventas en el marco del inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos.

Vale precisar que la Selección Peruana iniciará su camino clasificatorio ante Paraguay el jueves 7 de septiembre en el Estadio Antonio Aranda Encina en Ciudad del Este.

“En este caso el retail es muy sensible y Perú jugará, y todos nos podemos mover como el rubro de la tecnología como las ventas de televisores y iPads. También entretenimiento porque respecto a este tema giran campañas en restaurantes”, comentó.

¿Qué tipos de rubros vienen moviendo más en sector retail?

En otro momento, la dirigente empresarial afirmó que los supermercados continúan destacando como el segmento que mantiene a flote las ventas en el comercio retail. “Alimentos y bebidas van a seguir creciendo en sus ventas”.

En cuanto a rubros que sobresalen en las ventas, explicó que depende de la temporada, pero los que entre los que destacan figuran: tecnología y textil.

Convocan a reunión con el Ejecutivo y otros actores

La representante del sector retail de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) anunció que convocarán un conservatorio a representantes del Ejecutivo para que se tomen decisiones respecto a la posible ocurrencia del Fenómeno El Niño. El evento debería darse antes de finales de septiembre.

“Vamos a invitar a entidades del Gobierno para que conversemos. La Cámara organizará el evento porque queremos ver lo que va a venir porque tendríamos lluvias en noviembre y diciembre, y eso va a golpear en la economía”, indicó.

“Invitaremos también a expertos en Economía y meteorólogos que las empresas privadas están contratando”, añadió Passalacqua.

