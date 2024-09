Javier, cuéntanos sobre tu trayectoria en el sector de centros comerciales. ¿Cómo ha sido tu experiencia a lo largo de los años?

Mi experiencia ha sido muy gratificante. He tenido la oportunidad de conocer y trabajar con grandes equipos, lo que me ha permitido crecer tanto profesional como personalmente. El sector de centros comerciales es muy dinámico, siempre hay algo nuevo que aprender y desafíos que enfrentar. Cada día es diferente, y eso me mantiene motivado.

¿Cuáles crees que son las claves para liderar en este sector?

En primer lugar, el liderazgo debe ser cercano. El negocio de centros comerciales es como la vida misma: llenos de dinamismo. Para eso debes conectar emocionalmente con tu equipo, la comunicación debe ser honesta y, por supuesto, se debe ser resiliente.

¿Qué retos has enfrentado en esta aventura?

A diferencia de otros sectores donde se realizan estudios, se planifica, se ejecuta y se consiguen los resultados, este negocio implica ensayo y error. Puedes tener los estudios que los respalden, pero la respuesta de la gente no es la que esperabas. Por eso, para nosotros es esencial observar lo que la gente disfruta y adaptar nuestras propuestas a sus necesidades.

¿Qué haces al respecto?

Una vez a la semana, el equipo tiene la misión de salir a la calle y observar. Observamos los centros comerciales de la competencia, las galerías, nuestros propios establecimientos y volvemos con ideas y un análisis más enfocado en la realidad que podamos contrastar, quizás, con los estudios de mercados.

¿Cómo logras que el equipo esté alineado con esa visión que tienes del negocio?

Para mí, es esencial que las decisiones y soluciones no solo vengan de la alta dirección, sino también del equipo que está en contacto directo con los problemas. Por eso implementamos la metodología “1-3-1″, donde cada miembro del equipo debe traer no solo el problema, sino tres posibles soluciones y una recomendación final.

¿Qué garantiza esta metodología?

Esto fomenta la proactividad y asegura que las mejores ideas vengan de quienes realmente entienden el contexto, que son los que usualmente están en calle en contacto con el público. Este enfoque también refleja mi creencia en la importancia del equilibrio: si estás bien descansado y en sintonía con tus intereses personales, puedes pensar de manera más clara y creativa en el trabajo.

¿Qué le recomendarías a alguien que está empezando a liderar en este sector?

Mi recomendación principal es que observen. El sector cambia rápido y no hay una fórmula única para el éxito. Observen cómo interactúan las personas, qué disfrutan, y qué cosas les molestan. Un buen líder delega y confía en su equipo. Involucrar a las personas en la toma de decisiones es crucial para generar compromiso. Y por último, les diría que no descuiden su vida personal. El equilibrio entre lo personal y lo profesional es esencial para mantenerse enfocados y liderar con claridad.

Hablando de equilibrio, ¿qué haces para desconectar?

Siempre digo que uno debe tener un espacio para oxigenarse, para generar ideas frescas y recargar energías. Si estás 100% enfocado en el trabajo, te agotas. Yo, por ejemplo, encuentro esa desconexión en la naturaleza. Me gusta hacer actividades como el ciclismo de montaña y el overlanding (viajar a sitios remotos), que me permiten recargarme y generar las mejores ideas.

¿Crees que el entorno influye directamente en la calidad de las ideas y soluciones?

Definitivamente. Cuando estoy en la naturaleza, alejado de la ciudad y de las distracciones, mis ideas fluyen mejor. Me encuentro en un estado más tranquilo, bajo las revoluciones, y eso me permite ser más abierto y creativo. Creo que este principio se aplica en el trabajo también.

¿En qué sentido?

La conexión está en disfrutar. Un entorno donde el equipo se siente cómodo, relajado y valorado es un entorno donde las mejores ideas emergen. Cuando hablo de disfrutar, me refiero a crear esas condiciones donde la gente se siente libre de proponer, de experimentar, y de aportar lo mejor de sí misma.

¿Y cómo relacionas este gusto por la naturaleza con tu rol como CEO?

Lo que uno busca en el centro comercial es disfrutar. Cuando voy al campo, observo, me tranquilizo y puedo pensar mucho más, pero lo más importante es disfrutarlo. Entonces, el negocio de los centros comerciales está hecho para que la gente venga y lo disfruto y esa es la conexión que encuentro. Se trata de observar y disfrutar. Ese es el tipo de cosas que hago yo.

