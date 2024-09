Acaba de asumir el liderazgo del Banco Pichincha, ¿Cómo va la aventura?

Estoy muy contento de haberme incorporado a un grupo de primer nivel como es el Grupo Pichincha. La institución tiene más de US$30,000 millones en activos y más de US$3,000 millones en patrimonio. En Perú, es el sexto banco del sistema, lo que implica retos muy interesantes. Desde mi llegada, he encontrado un equipo de primera, y ya llevo dos meses y medio en esta emocionante aventura.

¿Qué tanto se parece a su experiencia anterior como gerente general en Prima AFP?

Cada institución tiene sus propios retos y estrategias, pero algo que es transversal es el estilo de liderazgo. Creo firmemente que el liderazgo no se basa solo en imponer directrices, sino en escuchar y empoderar al equipo. El sector financiero es intenso y lleno de desafíos, pero la clave está en saber guiar y motivar a las personas para que den lo mejor de sí mismas. He aprendido que ser un buen líder también implica ser humilde y sencillo, y siempre buscar el equilibrio entre las responsabilidades laborales y el bienestar personal.

¿Qué características consideras esenciales en un líder?

Un líder debe ser perseverante y transmitir esa perseverancia a su equipo. También es crucial tener la capacidad de ser resiliente y tolerante al fracaso, porque en la vida profesional habrá tanto éxitos como fracasos, y de estos últimos se aprende mucho. Además, la adaptabilidad es fundamental en el entorno actual, donde la incertidumbre es cada vez mayor. Por eso, creo que un buen líder no solo debe enfocarse en la disciplina, sino también en ser una persona completa que inspira a su equipo a través del ejemplo.

¿Cómo te describes como líder?

Mi estilo se basa en transparencia, inspirar y construir valor a través de la estrategia y el equipo. Me caracterizo mucho en entender a las personas, y para eso es muy importante comprender que las personas y trabajadores no somos cara o sello, no siempre somos una moneda indivisible. Lo personal influye en lo profesional y viceversa. Entonces, siempre hay que tener esa mirada desde el liderazgo 360 para potenciar al al equipo y al talento.

¿Cómo crees que te describiría tu equipo?

La relación con mi equipo es un aspecto que valoro mucho. Desde el primer día, he intentado crear un ambiente de confianza y colaboración. Escuchar a cada miembro del equipo y entender sus perspectivas es esencial para mí. Al empoderar a las personas, se crea un sentido de pertenencia y responsabilidad que impulsa a todos a alcanzar los objetivos comunes. Disfruto mucho el reto de dirigir a un equipo talentoso y de ayudar a cada persona a crecer profesionalmente

¿Cómo es el CEO del Banco Pichincha a nivel personal?

El sector financiero es muy intenso y retador, con muchos proyectos enfocados en la estrategia que hemos trazado. Pero también es crucial buscar un equilibrio en la vida. Por ejemplo, yo me levanto entre las 5:30 y 5:40 para hacer deporte; me encanta el frontón, el tenis, el pádel, y también juego fútbol y vóley. Además, disfruto mucho pasar tiempo con mi familia y amigos, especialmente en las noches o los fines de semana. Disfruto mucho el reto diario, pero siempre busco mantener ese equilibrio personal.

¿Es disciplinado, entonces?

Sin duda.

¿Crees en la frase “la disciplina mata al talento”?

No, yo diría que son cosas distintas. Puedes tener un talento con o sin mucha disciplina, pero funciona mejor si tienes ambas. No creo mucho en esa frase; uno debe ser completo como persona y no solo basar sus aspiraciones en la disciplina, sino en muchos otros factores que construyen tu liderazgo y estilo de dirección.

Finalmente, ¿qué consejo darías a quienes están iniciando su camino como líderes?

A los jóvenes que asumen posiciones de liderazgo, les recomendaría que se enfoquen en el trabajo con seriedad, pero sin perder de vista la importancia de ser buenos seres humanos. Es fundamental escuchar, empoderar a los equipos, y mantenerse humildes. La perseverancia y la resiliencia son clave para superar los desafíos, y la capacidad de adaptación es imprescindible en el mundo incierto en el que vivimos. Un buen líder debe ser capaz de inspirar y guiar a su equipo a través de todas estas cualidades.

