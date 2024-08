¿Cómo inició su camino de liderazgo?

Empecé mi carrera en DHL, con un programa de high potential. Ahí pasé por varios puestos hasta que asumí la gerencia general. Después de cinco años en este cargo, pasé al Grupo Romero, como gerente general del Centro de Servicios Compartidos. Me quedé ahí cuatro años y luego regresé a las transnacionales con G4S, donde ya voy más de una década.

¿Cómo describiría su rol como líder en G4S Perú?

Mi rol como líder es ser facilitadora. Me encargo de que mi equipo pueda desarrollar su trabajo y su liderazgo. Estoy pendiente de que dentro de sus ambientes tengan espacios propicios para crecer. Creo firmemente en proporcionar las herramientas y el entorno adecuados para que mis colaboradores se desarrollen.

¿Cuál considera que es la habilidad más importante para liderar en el sector de la seguridad?

Para mí, estar a la cabeza de una compañía de seguridad es tener la habilidad de orquestar a los diferentes integrantes del equipo para asegurar que se entregue el producto al cliente tal como se compró. Ser líder en este sector implica un componente logístico enorme, y ese es mi fuerte. La coordinación y la planificación son esenciales para manejar las complejidades de nuestro trabajo diario.

¿Cuáles son los principales retos del sector?

El componente logístico es determinante, ya que debemos tener a los guardias donde el cliente los pide y cuando los solicita. Además, porque en cada rubro, sea minorista, minero, de salud, o algún otro, se solicita que el guardia tenga una preparación específica.

¿Cómo influye su personalidad en su estilo de liderazgo?

Soy muy servicial y parte de mi personalidad se traslada al trabajo. Para mí, ese es el mejor liderazgo que puedo ejercer. Mantengo siempre las puertas abiertas, tanto en mi casa como en la oficina. Esta disposición a escuchar y apoyar es fundamental para crear un ambiente de confianza y colaboración.

¿Cómo es en casa?

Tengo dos hijas y siempre he tratado de ser una madre presente. No es fácil y creo que la elección de la pareja es importante. Mi casa es como la casa del jabonero, si alguien no cae, resbala (risas). Siempre me gusta recibir a las personas y me preocupo porque estén bien atendidas.

¿Ha experimentado desafíos específicos por ser una mujer en un puesto de liderazgo en un sector tradicionalmente masculino?

Al margen de algunos comentarios de personajes fuera de lugar, no he sentido diferencias por el género ni lo he tomado como discriminación. Creo que mi experiencia y capacidades hablan por sí mismas. He encontrado más apoyo que obstáculos, y prefiero centrarme en eso.

¿Qué consejo le daría a otras mujeres que buscan liderar en industrias dominadas por hombres?

Les diría que confíen en sus capacidades y que no permitan que los estereotipos limiten sus aspiraciones. La clave es ser auténticas, buscar continuamente el crecimiento personal y profesional, y crear redes de apoyo. El liderazgo no tiene género; es una cuestión de habilidades y pasión.

¿Y para las personas que inician su camino de liderazgo?

Es importante que tengan un plan. Comiencen analizando cuáles son las fortalezas y debilidades y qué está dentro de su alcance. Las metas no son para siempre. Nada está establecido en piedra. Se tiene que revisar periódicamente el plan y las metas.

Temas que te pueden interesar sobre liderazgo:

Liderazgo 2025: Desafíos para los CEO en era de IA y Gen Z

¿Eres un jefe “dedo”? ¡Evitemos el “micromanagement”!

“A los directivos, acostumbrados a lograr éxitos, nos cuesta reconocer que somos vulnerables”

SOBRE EL AUTOR Xenia Martinez Periodista curiosa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con experiencia en coberturas políticas, sociales y de economía para diversas plataformas (web, radio y televisión). Actualmente, en cubro los sectores inmobiliarios, retail, startups, tecnología, gastronomía y managment en la secciones Negocios y Estilos, del diario Gestión.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.