Manolo Vega, presidente de REF, organización con base en Estados Unidos que agrupa a gerentes generales y dueños de empresas, advierte que muchos líderes terminan en “aislándose” a la hora de tomar decisiones, bajo la presión de no mostrarse vulnerables ante su equipo o el directorio.

“El CEO muchas veces tiene que tomar estas grandes decisiones solo, porque los gerentes generales tienden a ser muy cautos con lo que muestran en la organización. Normalmente quieren proyectar una imagen de seguridad, de no vulnerabilidad. Esta cautela puede resultar en que los empleados no se sientan cómodos brindando una retroalimentación honesta”, explicó.

¿Cómo contrarrestar la soledad?

Para Evans Avendaño, gerente general de Aeropuertos del Perú, es fundamental que los líderes tengan una comunicación constante con su equipo a la hora de tomar decisiones trascendentales para la compañía. Además, agrega que el concepto “bottom up” o de “abajo hacia arriba” debe imperar ante situaciones adversas o de incertidumbre. Esto permitiría que los colaboradores puedan entender las razones que hay detrás de cada decisión.

“Yo creo mucho en la toma de decisiones compartida y quienes, a veces, tienen mayor información que la que uno puede tener son las personas que están debajo. Yo, por ejemplo, me guío mucho en la información que me da la gerencia de primera línea y los criterios que ellos tienen. Además, cada cierto tiempo me reúno con otros CEO de otras compañías que administran aeropuertos para compartir experiencias”, sostiene Avendaño.

Por su parte, Francisco Rodríguez Larraín, CEO de Gallagher Corredores de Seguros para Perú precisa que es importante que los líderes busquen mentores tanto dentro de la organización como externamente.

“Cuando llegué como CEO a Galllagher, la compañía estaba en un proceso de transformación que implicaba tomar decisiones muy difíciles. Teníamos que cambiar muchas cosas y creo que tener el respaldo de la casa matriz o de mi par de Chile, quien es más senior, me ayudó a sobrellevar el proceso. Gallagher es una organización que tiene como valor principal el trabajo en equipo, entonces, en mis inicios como líder no se me hizo difícil preguntar o solicitar consejos ante determinadas situaciones”, recuerda.

En esa misma línea, Manolo Vega sostiene que el propósito de REF busca dar ese acompañamiento en la gestión de los líderes empresariales. “Buscamos complementar a los directorios con una junta de asesores externos, integrada por gerentes y dueños de empresas de diversos rubros que se reúnen para discutir y compartir su experiencia”, afirma. Además, agrega que este tipo de espacios es una alternativa para obtener un feedback libre de sesgos o presiones.

La influencia de la emoción en la toma de decisiones

La toma de decisiones en niveles altos a menudo se complica por el componente emocional, advierte Vega. “Las decisiones tienden a tomarse con gran componente emocional, porque cuando hay mucho en riesgo o mucho en juego, la emoción tiende a jugar un rol muy importante en la decisión. Esta influencia emocional puede nublar el juicio y dificultar la toma de decisiones objetivas.”

En ese sentido CEO de Gallagher Corredores de Seguros para Perú destaca que el acompañamiento emocional es fundamental para el desarrollo de un líder, sobre todo, porque un gerente general es más que los retos que asume para la compañía.

“Cuando comencé a liderar las operaciones de Gallagher tenía mucha ansiedad por tener resultados rápidos. En ese entonces fue fundamental las conversaciones que tuve con Patrick Gallagher quien me dijo que tuviera paciencia y que mi visión se centrara a largo plazo. Si bien en ese momento sentía que estaba tomando decisiones muy duras y dolorosas, finalmente se han visto los resultados: hemos pasado de estar en el puesto 11 al 3 en las compañías corredoras de seguros”, apunta.

¿Infalibilidad en la cima?

Por otro lado, el CEO de ADP agrega que el proceso de toma de decisiones debe estar basado en un análisis exhaustivo de información y que se debe desmitificar el concepto de infalibilidad que se le asigna muchas veces a los gerentes generales.

“Independientemente de si la decisión fue exitosa o si falló o si solo funcionó en parte, es importante considerar que somos falibles. Creo que lo importante es que se sepa que detrás de cada decisión hay un análisis riguroso de la información con la que contamos en ese momento y que la decisión se tomó con las herramientas que teníamos a la mano. Obviamente, duele fallar, duele cuando no se cumple lo que uno había pronosticado, pero también es parte del aprendizaje y que también te ayuda a futuro a ir corrigiendo errores”, precisa.

