Laive fortalece su rentabilidad y mejora sus márgenes operativos en el mercado peruano.
Laive fortalece su rentabilidad y mejora sus márgenes operativos en el mercado peruano.
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Redacción Gestión
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La presentó mejores resultados operativos en el tercer trimestre de 2026, impulsada por el crecimiento de sus ventas y la recuperación de sus márgenes frente al mismo periodo del año anterior. Entre julio y setiembre, la compañía alcanzó una utilidad neta de S/ 10.2 millones. A su vez, durante los primeros nueve meses del año, fortaleció su flujo de caja procedente de las operaciones e incrementó sus esfuerzos de inversión.

Laive destinó S/ 22.7 millones a la compra de propiedades y equipos entre enero y setiembre de 2026, un aumento de 12.2% frente a los S/ 20.3 millones del mismo periodo del año anterior. El desembolso forma parte del rubro de “actividades de inversión” de la compañía.

En el mismo periodo, transfirió S/ 12.6 millones desde “trabajos en curso” hacia “activos ya clasificados”. De ese monto, S/7.5 millones correspondieron a maquinaria y equipo; S/2.1 millones, a edificios e instalaciones; y S/2.9 millones, a muebles, enseres y equipos diversos.

Al cierre de setiembre, el valor contable de propiedades, planta y equipo de Laive ascendió a S/293.7 millones, frente a S/289.8 millones al cierre de 2025.

Como informó Gestión previamente, Laive contemplaba proyectos de modernización en sus y Arequipa. En Lima, las iniciativas proyectadas incluían mejoras en envasado y esterilización; mientras que en Arequipa, la empresa consideraba incorporar equipos y automatizar procesos en su línea de quesos.

Sin embargo, sus estados financieros no precisan si estos proyectos están vinculados con las inversiones registradas durante el presente año.

Laive reporta mejores resultados financieros y cambios en sus indicadores de liquidez y deuda.
Laive reporta mejores resultados financieros y cambios en sus indicadores de liquidez y deuda.

¿Cómo evolucionaron las ventas y los márgenes de Laive en el tercer trimestre?

En el tercer trimestre, las ventas de Laive alcanzaron S/ 213 millones, un incremento de 3.9% frente al mismo periodo del año anterior. En tanto, el costo de ventas ascendió a S/ 160.1 millones, un aumento de 3.4%.

La utilidad bruta de la empresa representó el 24.8% de las ventas, una mejora de 0.4 puntos porcentuales frente al tercer trimestre de 2025. Por su parte, los gastos de ventas y distribución significaron el 11.2% de las ventas, una reducción de 0.9 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.

La utilidad operativa alcanzó S/ 16 millones, equivalente al 7.5% de las ventas y superior en 0.6 puntos porcentuales frente al tercer trimestre de 2025. Asimismo, el ebitda ascendió a S/ 23 millones, representando el 10.8% de las ventas, también con una mejora de 0.6 puntos porcentuales.

Asimismo, Laive registró una utilidad neta de S/ 10.2 millones en el tercer trimestre, equivalente al 4.8% de sus ventas, frente al 4.2% reportado en el mismo periodo de 2025.

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