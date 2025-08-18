Durante el segundo trimestre de 2025, Integratel Perú (exTelefónica del Perú) implementó un plan de optimización que generó eficiencias por US$ 20 millones, claves para impulsar su proceso de reestructuración.

Los resultados de la empresa también mostraron un crecimiento de 1.4% en ingresos móviles pospago y una reducción del 8% en la tasa de bajas de clientes, en comparación con el promedio de enero a mayo de este año.

En el mercado móvil, Integratel mejoró en 3.8 puntos porcentuales los márgenes del negocio de terminales y mantuvo su posición como líder en portabilidad neta prepago por sexto trimestre consecutivo.

Asimismo, según datos de Osiptel, Integratel continúa en la primera posición en los mercados de fibra óptica y televisión paga en el país.

Telefónica del Perú cambió su nombre a Integratel Perú después de que la empresa española fue vendida a la empresa argentina Integra Tec Internacional. (Foto: Telefónica).

Avances en infraestructura y 5G

En materia de infraestructura, Integratel Perú modernizó más de 1,000 estaciones base, alcanzando un 20% de avance en su plan nacional de nueva red móvil.

Además, constituyó garantías por US$102 millones para participar en la adjudicación del espectro 5G, reforzando su compromiso con la conectividad de última generación en el Perú.

Telefónica cambió de nombre a Integratel Perú tras su venta a Integra Tec

La operadora de telecomunicaciones Telefónica del Perú inició una nueva etapa tras la adquisición por parte de la argentina Integra Tec Internacional en abril de 2025. Como parte de este proceso, la compañía adoptó oficialmente el nombre Integratel Perú S.A.A. desde el 10 de junio de 2025, poniendo fin a más de tres décadas de operaciones bajo la marca Telefónica en el país.

El cambio de denominación marca un cambio en el sector de telecomunicaciones en Perú, pues Integra Tec asume la propiedad total de la operación y se prepara para impulsar un plan de modernización y despliegue de nuevas tecnologías, incluido el 5G.

Así, Integratel Perú buscará reforzar su posición en el mercado local mediante una estrategia enfocada en la modernización de su red móvil y fija, la expansión de la fibra óptica y la preparación para el despliegue de nuevas tecnologías.

La compañía también proyecta nuevas inversiones orientadas a mejorar la calidad del servicio y la experiencia de sus más de 20 millones de clientes en el país.

