International Business Machines Corp. ha despedido a unos 100,000 empleados en los últimos años a fin de reforzar su atractivo ante los mileniales y parecer tan “moderna” como Amazon y Google, según una declaración de un ex vicepresidente en una demanda en curso por discriminación de edad.

La compañía de tecnología se enfrenta a varias demandas que la acusan de despedir a trabajadores mayores, entre ellos un caso de demanda colectiva en Manhattan y demandas civiles individuales presentadas en California, Pensilvania y Texas el año pasado.

"Hemos reinventado IBM en los últimos cinco años para centrarnos en oportunidades de mayor valor para nuestros clientes", dijo IBM en un comunicado. "La compañía contrata a 50,000 empleados al año".

La empresa, también conocida como Big Blue, ha registrado una caída de ingresos durante casi siete años consecutivos. En los diez últimos años la compañía ha despedido a miles de personas en Estados Unidos, Canadá y otras jurisdicciones de altos salarios a fin de reducir los costes y reorganizar su plantilla tras llegar tarde a las revoluciones de la informática en la nube y la tecnología móvil.

El número de empleados de IBM ha caído a su nivel más bajo en seis años, con 350,600 trabajadores mundiales a finales del 2018, una reducción de 19% respecto al 2013.

En una declaración de uno de los casos civiles, Alan Wild, ex vicepresidente de recursos humanos, dijo que IBM había “despedido entre 50,000 y 100,000 empleados en los últimos años”, según un documento judicial presentado en Texas.

En su declaración, Wild dijo que IBM, de 108 años de edad, tuvo problemas de contratación de talento y determinó que una forma de mostrarles a los millenials que IBM no era una organización pasada de moda era presentarse como una organización “moderna" como Google de Alphabet Inc. y Amazon.com Inc., según el documento. Para ello, IBM decidió desprenderse de una gran parte de su fuerza laboral previa mediante despidos continuos en el transcurso de varios años, según documentos judiciales.

Esta estrategia estuvo dirigida deliberadamente a trabajadores mayores como el demandante, Jonathan Langley, de 61 años, con sede en Texas, quien acusó a IBM de despedirlo después de más de 24 años debido a su edad, según el documento. IBM presentó una moción para que se desestime la demanda de Langley. El martes, sus abogados presentaron una oposición a esa moción.

Wild trabajó en IBM durante casi ocho años y dejó su cargo en octubre pasado, según su página de LinkedIn. Wild dijo que no podía comentar sobre el tema.

IBM comenzó a trabajar para "corregir [su] composición de empleados de más edad" en el 2014, de acuerdo con la demanda colectiva presentada en Nueva York. La compañía comenzó a despedir a los trabajadores de más edad y a reemplazarlos por millenials, quienes, según el departamento de consultoría de IBM, "en general son mucho más innovadores y receptivos a la tecnología que los baby boomers".

El mes pasado, IBM, con sede en Armonk, Nueva York, despidió unos 2,000 empleados. “Continuamos reposicionando a nuestro equipo para alinearnos con nuestro enfoque en los segmentos de alto valor del mercado de TI, al tiempo que contratamos enérgicamente en nuevas áreas críticas que ofrecen valor para nuestros clientes IBM”, dijo la compañía en un comunicado.