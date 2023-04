La ganancia fue de US$ 2.45 por acción en el período que finalizó en marzo y las ventas aumentaron un 7.1% a US$ 52,900 millones, dijo el fabricante de software en un comunicado el martes. Esto contrasta con el estimado promedio de analistas de US$ 2.24 por acción en ganancias y US$ 51,000 millones en ingresos, según una encuesta de Bloomberg.

En el negocio de computación en la nube Azure, los ingresos aumentaron un 31%, excluyendo el impacto de las fluctuaciones monetarias, coincidiendo con las proyecciones. Las ventas de productos comerciales en la nube como Azure y el software de productividad de Office aumentaron un 22% hasta los US$ 28,500 millones, dijo la compañía.

Aunque el crecimiento de las ventas totales se ha desacelerado a un solo dígito después de cinco años de ganancias más sólidas, los productos de Microsoft como Azure y Office 365 en la nube continuaron atrayendo clientes incluso cuando muchos redujeron sus gastos en medio de una economía inestable. Para ayudar a capear la desaceleración generalizada, Microsoft despidió a 10,000 trabajadores este año, incluso en negocios clave como Azure y software de seguridad.

La empresa también ha captado la atención de los clientes tras las apuestas masivas del director ejecutivo, Satya Nadella, por la inteligencia artificial.

“Al observar algunas de las otras grandes acciones de tecnología, Microsoft se mantiene mejor, en el sentido de que al menos no está produciendo un crecimiento negativo”, dijo Dan Morgan , gerente sénior de cartera en Synovus Trust Co.

La acción avanzó un 20% en el trimestre por optimismo frente a los nuevos planes y productos de inteligencia artificial de Microsoft, en comparación con un aumento del 7% en el índice Standard & Poor’s 500.

Alphabet también sube

La matriz de Google, Alphabet Inc., reportó resultados del primer trimestre que superaron las estimaciones de los analistas, lo que demuestra que su negocio de publicidad de búsqueda ha resistido hasta ahora a la recesión económica y a mayores amenazas competitivas.

Las ventas, excluyendo pagos a socios, fueron de US$ 58,070 millones en el trimestre, dijo la compañía el martes en un comunicado, superando las proyecciones de analistas de US$ 56,980 millones. Las acciones subieron.

La sede de Google en Mountain View, California, EE.UU., el lunes 30 de enero de 2023.

A Google le sigue yendo mejor que a sus rivales, ya que las presiones económicas obligan a los anunciantes a reducir sus gastos. La publicidad de búsqueda ha sido generalmente más inmune a los vaivenes de la economía que el gasto en las redes sociales, donde competidores como la empresa matriz de Facebook, Meta Platforms Inc., y Snap Inc. han registrado disminuciones más drásticas en la demanda.

El liderazgo de Alphabet viene realizando una campaña de reducción de costos para preservar los márgenes de ganancia de la empresa a medida que los anunciantes recortan sus presupuestos. La utilidad neta fue de US$ 15,000 millones, o US$ 1.17 por acción, en comparación con la estimación de US$ 1.09 por acción de Wall Street.

Los inversionistas también han expresado su preocupación de que el negocio de publicidad de búsqueda de Google, que ha dominado durante mucho tiempo, pueda debilitarse a medida que los productos de inteligencia artificial conversacional como ChatGPT de OpenAI, ganan más usuarios. Sin embargo, la parte de publicidad de búsqueda del negocio de Google creció a un ritmo saludable en el trimestre, lo que podría disipar esas preocupaciones por ahora.

La acción de Alphabet ha avanzado un 17.7% en lo corrido del año.

