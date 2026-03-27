La firma legal incorporó un equipo de cinco especialistas en materia tributaria. (Foto: Hundskopf & García Nores Abogados)
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Redacción Gestión
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El incorporó al equipo tributario de la firma peruana KERZ, en una operación que apunta a ampliar su capacidad en asesoría fiscal y gestión de riesgos en un entorno regulatorio más exigente.

La integración incluye a cinco profesionales con experiencia en cumplimiento fiscal, estructuración patrimonial y manejo de contingencias tributarias complejas, tanto para clientes locales como internacionales.

KERZ se ha posicionado durante los últimos seis años como una firma especializada en asesoría tributaria, protección patrimonial y trazabilidad de inversiones, con un enfoque preventivo orientado a la gestión de riesgos fiscales.

Klever Espinoza asume como socio del área tributaria tras la integración del equipo de KERZ al estudio legal. (Foto: Freepik)
Klever Espinoza asume como socio del área tributaria tras la integración del equipo de KERZ al estudio legal. (Foto: Freepik)
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Klever Espinoza asume liderazgo del área tributaria

Como parte de esta operación, Klever Espinoza se incorpora como socio a cargo del área tributaria. El abogado cuenta con más de 15 años de experiencia asesorando a personas naturales y jurídicas en planificación fiscal, procesos de fiscalización y prevención de contingencias tributarias y penales.

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El fortalecimiento del área responde a una mayor demanda de servicios especializados vinculados a la gestión de riesgos tributarios y planificación fiscal en empresas.

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