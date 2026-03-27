El estudio Hundskopf & García Nores Abogados incorporó al equipo tributario de la firma peruana KERZ, en una operación que apunta a ampliar su capacidad en asesoría fiscal y gestión de riesgos en un entorno regulatorio más exigente.
La integración incluye a cinco profesionales con experiencia en cumplimiento fiscal, estructuración patrimonial y manejo de contingencias tributarias complejas, tanto para clientes locales como internacionales.
KERZ se ha posicionado durante los últimos seis años como una firma especializada en asesoría tributaria, protección patrimonial y trazabilidad de inversiones, con un enfoque preventivo orientado a la gestión de riesgos fiscales.
LEA TAMBIÉN: Sin abogado ante Indecopi: los procesos donde las personas acuden sin representación legal
Klever Espinoza asume liderazgo del área tributaria
Como parte de esta operación, Klever Espinoza se incorpora como socio a cargo del área tributaria. El abogado cuenta con más de 15 años de experiencia asesorando a personas naturales y jurídicas en planificación fiscal, procesos de fiscalización y prevención de contingencias tributarias y penales.
LEA TAMBIÉN: Contraté un abogado, pero mi caso no avanza: ¿puedo quejarme ante el Indecopi?
El fortalecimiento del área responde a una mayor demanda de servicios especializados vinculados a la gestión de riesgos tributarios y planificación fiscal en empresas.