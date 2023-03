De acuerdo con la ejecutiva, Guinot llegará con todo su portafolio de 85 productos en las categorías de skin care y fragancias. Para la primera de ellas, se ha cerrado una alianza en exclusiva con Falabella para que se empiece la comercialización en los puntos de venta de Miraflores y Jockey Plaza. “En una segunda fase se aumentarán los puntos a Lima y provincias”, dice Miraglia.

Guinot, que ya está presente en Chile y Colombia, ve en el Perú una oportunidad de seguir creciendo en la región. “Traer una línea completa de skin care supone una inversión de S/4 millones en la venta retail”, comenta la directiva, que, además, indica que se invertirá más de S/600 mil en eventos y activaciones para presentar la marca a los consumidores locales.

Para esta primera etapa, Guinot también ha firmado alianzas con dos salones spa. El reto es terminar el 2023 con cinco o seis de estos.

Otro canal que tendrán es el online a través de su página web, que esperan suponga un 15% del total de ventas de la marca. El canal de salones representaría un 35% y el resto provendría del retail.

Asimismo, para el segundo semestre se prepara la apertura de una tienda donde se encontrarán, además de los productos de cuidado de la piel, las fragancias que posee la marca. “Estamos en búsqueda de un local en San Isidro o Miraflores. Se hará una inversión de US$ 300 mil”, señala Miraglia.

Precios y público

De acuerdo con la CEO de la marca en Perú, los productos de Guinot no tendrán una variación con respecto a los precios que se encuentran en el mercado europeo. “El precio del retail francés es el mismo del peruano. Tenemos un rango entre S/180 a S/200″, indica.

La ejecutiva estima también que un consumidor de la marca suele adquirir entre uno y dos productos en cada compra, por lo que el ticket promedio oscila entre los S/300 y S/400.

Miraglia sostiene que los productos Guinot son “el paso previo para aquellas mujeres que quieren realizar un retoque estético”. Por ello, sugieren que tendrán una buena aceptación en el país. Además, apuntan a un público de clase media alta, por lo que creen que la actual crisis económica y el menor poder adquisitivo no impactará en el negocio. “Es un segmento que no se ve afectado, la gente no recorta el bolsillo en temas del cuidado de la piel. A nivel global, es una de las categorías que no se ha visto golpeada”, explica.

La categoría de cuidado de la piel fue una de las que impulsó el crecimiento del sector de cosméticos e higiene personal, que habría sumado S/8,000 millones en el 2022, una cifra que representa un crecimiento respecto al 2021, según el último reporte del Gremio de Cosmética e Higiene Personal (Copecoh) de la Cámara de Comercio de Lima.