Y si bien la categoría que sigue avanzando de manera sostenida es la de skin care (cuidado de la piel), fragancias ha dado la sorpresa y ha despuntado en primeros meses del año, con ventas de ticket promedio entre S/ 200 y S/ 300, sin olvidar la recuperación de maquillaje que ya se ha empezado a dar en los últimos meses.

“Las fragancias de lujo vienen con un despertar post pandemia impresionante, incluso mucho más fuerte que el de maquillaje. Es un producto de gratificación para el consumidor y su consumo es por ello por reposición luego de meses de no usarlo. Ahora, con la no obligatoriedad de mascarilla en espacios públicos, maquillajes y ejes como labios volverán a crecer como antes”, sostuvo Alberto Mario Rincón, director general de L’oreal CEAN (que incluye a Perú).

Por ello, en su calendario de lanzamientos uno de ellos lo realizará con Maybelline, marca enfocada en consumo masivo, con una máscara de pestañas ya que el ejecutivo considera que ojos es un segmento que seguirá siendo fuerte.

“Los que ya usaban maquillaje para ojos no dejarán de usarlo, ya es un gasto y un gusto que asimiló, antes no invertía en cejas, pero ahora sí lo hace. Y labios es el siguiente paso y con ello viene la recuperación final del maquillaje”, sostuvo Rincón.

El ejecutivo destacó que en el caso de fragancias, el negocio de los aeropuertos ha sido importante para el repunte ya que se genera una venta importante en el duty free.

Así, su perspectiva es que este segundo trimestre sea igual de bueno. “La demanda no está frenada, tal vez esta sensación no hace sentido con lo que dicen los economistas pero lo que pasa es que el consumidor se está poniendo al día en sus compras”, refiere.

En constante avance

Pero sin lugar a dudas la categoría que seguirá destacando es la de skin care, tanto en consumo masivo, división de lujo y dermocosmética activa con un avance a doble dígito por la conciencia que se ha dado en el consumidor de un mayor cuidado.

Así, bloqueadores, el antienvejecimiento, son de las categorías más demandadas, que se ha dado en diferentes segmentos socieconómicos. “Lancome tiene antiedad, luego tenemos a La Roche Posay con dermocosmética activa y L’oreal Paris para consumo masivo, y también Garnier, es decir cubrimos toda la pirámide del consumo”, sostiene el ejecutivo, tras agregar que con Lancome se verá un buen número de lanzamientos.

Otrosí digo

Impacto. Si bien la demanda no se ve afectada, si se ve la falta de suministro de producto, que se dio con más fuerza en meses pasados. “Hoy lo traemos de Estados Unidos, México, Colombia, Francia y España; en el caso de Europa el flete es caro pero fluye. Pero traer de Estados Unidos y México el tráfico es pesado y puede que la mercancía no salga a tiempo”, dice Alberto Mario Rincón. Para tratar de no generar mucho impacto han hecho uso de eficiencias en ahorro y gastos, y un proceso de clusterización para evitar aumentos de precios fuertes. “Sí se dio un aumento en Perú pero este ha sido en relación a la inflación proyectada, entre 4% y 5%, no la real”, dice.