Las hamburguesas veganas pueden estar de moda, pero eso no significa que los grandes productores mundiales de carne estén preocupados por la demanda.

Los más altos ejecutivos de JBS SA y BRF SA de Brasil dicen que la demanda global de proteínas animales continuará aumentando durante décadas, impulsada por el aumento de los niveles de ingresos y el crecimiento de la población en países en desarrollo como China e India. Con un consumo de proteínas que crecerá en más del 70% hasta el 2050, según las proyecciones de las Naciones Unidas, las perspectivas a largo plazo siguen siendo brillantes para la industria cárnica, dijeron Gilberto Tomazoni de JBS y Lorival Luz de BRF en un evento de Bloomberg en São Paulo.

"Observamos un crecimiento en todas las regiones, incluidas las naciones desarrolladas", dijo el director ejecutivo de JBS, Tomazoni. "Es un hecho concreto".

El creciente escrutinio de los consumidores sobre la salud, el bienestar de los animales y las preocupaciones ambientales están causando un cambio abrupto en el mundo de las proteínas, a medida que las compañías tradicionales de carne enfrentan una enorme competencia de productores de alimentos de origen vegetal como Impossible Foods Inc. y Beyond Meat Inc. Se responsabiliza a la industria de la carne por contribuir al calentamiento global mediante la emisión de metano, en tanto la cría del ganado alimentado con pasto se cita como la causa principal de la creciente destrucción de la Amazonía en Brasil.

Pero los ejecutivos cárnicos dicen que los productos vegetales probablemente desempeñarán un papel complementario para satisfacer la creciente demanda de proteínas. Esto creará una oportunidad para que los actores tradicionales aumenten las carteras de diversidad, según Luz, director ejecutivo de BRF.

Los productores de carne también se están esforzando para aumentar la sostenibilidad de lo que muchos consumidores creen, mientras los proveedores llenan el vacío entre la percepción y la realidad cuando se trata de preocupaciones ambientales y de bienestar animal. Tomazoni y Luz agregaron que tanto JBS como BRF tienen políticas que evitan el abastecimiento desde áreas deforestadas recientemente.

"Se está haciendo bastante, pero lo comunicamos de manera deficiente", dijo Luz.

Mientras tanto, la propagación de la peste porcina africana creará cambios a largo plazo para la industria mundial de proteínas, dijeron los ejecutivos. La mortal enfermedad del cerdo ha diezmado los rebaños porcinos en China, el mayor consumidor de carne de cerdo del mundo. Aun así, es probable que el impacto en la demanda sea temporal en lugar de estructural, ya que la nación asiática debería ser capaz de restaurar los niveles normales de producción.

Estados Unidos se beneficiará del aumento de la demanda china, incluso cuando las exportaciones estadounidenses de carne de cerdo se vean limitadas por los aranceles en medio de la guerra comercial. Esto se debe a que los productores en Europa y Brasil están redirigiendo sus suministros a China, lo que abrirá una brecha de suministro en otros mercados, incluidos Japón y Corea del Sur, según Tomazoni.

Es probable que la escasez de proteínas en China debido a la peste porcina impulse los acuerdos comerciales bilaterales como parte de los esfuerzos de la nación asiática para aumentar las alternativas de suministro y mantener la inflación de los alimentos bajo control, dijo Tomazoni. Es probable que también acelere las inversiones chinas para aumentar la escala y la seguridad de sus unidades de producción, al reducir la dependencia del país de los pequeños productores familiares, según Luz.