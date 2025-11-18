La administradora de fondos de inversión Frontal Trust —nacida en Chile— ingresó a Perú hace tres años centrándose en el sector inmobiliario. Raúl Benavides, managing director, recordó que la oficina local abrió en agosto de 2021, en plena incertidumbre tras la elección de Pedro Castillo, el autogolpe y las posteriores protestas. En ese contexto, la firma dedicó casi tres años a diseñar productos capaces de proteger del downside (riesgo de pérdida de la inversión) sin perder el upside (potencial ganancia). Su primera inversión llegó en febrero de 2024 y ya culminó su construcción, lo que permitió iniciar la devolución de parte del equity (capital aportado). Este año se concentraron en siete proyectos: uno en devolución de capital, cinco en construcción y uno en preventa. ¿Qué viene para el 2026?
