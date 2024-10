De acuerdo al último reporte de la consultora Transactional Tracker Record (TTR), entre enero y setiembre del 2024 se registraron 124 transacciones por un valor de US$ 2,448 millones que involucran empresas peruanas, las cuales incluyen M&A (68), adquisición de activos (21), private equity (18) y venture capital (17). De esta manera, el número de operaciones supera en 14.81% lo registrado en similar periodo del 2023, aunque en valor representa una contracción de 55.33%, sin embargo, hay que precisar que no se dieron a conocer los montos acordados en la mayoría de deals.

Oscar Trelles, socio director de la oficina de Lima de Cuatrecasas, indica que, si bien la industria se encuentra activa, el valor de las operaciones no ha tenido el mismo desempeño, pues en el 2024 ha sido de US$ 2,400 millones frente a los US$ 5,400 del 2023. Ello debido a que el año pasado se caracterizó de transacciones gigantescas, mientras que en el presente ejercicio se están dando más deals pero con un tamaño más moderado con un promedio de monto de US$ 20 millones.

De esta manera, Trelles menciona que es muy probable que al cierre de este mes se alcance las 140 operaciones que se realizaron el año pasado. “Estimamos que para el cierre de 2024 tendremos por lo menos 170 operaciones, lo que es un incremento de 30% respecto de 2023″, sostiene, tras añadir que hay tres factores que hacen que se tenga mayor actividad: la estabilidad en cuanto a políticas de gobierno, precio del cobre con tendencia alcista y tasas de interés más bajas que facilitará el financiamiento.

Fusiones y adquisiciones

En el segmento de compra y venta de empresas se han reportado 68 operaciones. Para Luis Vargas, socio en DLA Piper Perú, esta industria viene mostrando un dinamismo sobre todo en las operaciones de entre US$ 15 y US$ 35 millones, siendo el reflejo de lo que es el mercado peruano, aunque también hay transacciones más grandes que superan los US$ 100 millones, pero en menor medida. Además, indica que el cuarto trimestre estará más activo considerando que se cerrarán los deals que se han venido trabajando a lo largo del 2024.

Así, de cara al último trimestre del año el experto prevé que se cerraran entre 10 a 15 operaciones de M&A. Además, al estar próximos de la inauguración del puerto de Chancay, Vargas menciona que en el 2025 se podría registrar un mercado mucho más dinámico porque esta mega obra incentivará a que varias compañías extranjeras quieran tener presencia en el Perú.

El socio director de la oficina de Lima de Cuatrecasas también coincide en que habrá una aceleración en el cuarto trimestre, pues varios clientes necesitan cerrar sus operaciones antes de fin de año, ya que aquellos que venden necesitan mostrar las ventas en sus estados financieros de fin de año, mientras que los que compran, en muchos casos sus mandatos de inversión vencen al término del ejercicio.

“Los sectores más calientes actualmente son energías, tanto en generación de renovables como en empresas de transmisión, minería en todas sus verticales, sector financiero y salud”, detalla.

Interés en empresas peruanas

En lo que va del año, las operaciones de private equity (capital privado) fueron la que mayor crecimiento han registrado al reportar 18 transacciones, el doble de lo que se registraron en todo el 2023. Incluso, es la más alta de los últimos cinco años, superando las 12 que se reportaron en el 2019.

Para el socio en DLA Piper Perú, esta tendencia creciente continuará en los últimos tres meses del año, ya que se espera unas 10 operaciones de este tipo con un ticket de entre US$ 30 y US$ 100 millones , alcanzando así las 28 transacciones, un poco más del triple que el 2023.

“Es una buena noticia que los fondos de capital privado vean al Perú con mejores oportunidades que otros países de la región, porque cuando apuestan por una empresa local es porque ven que hay un potencial de crecimiento”, dijo Vargas, tras mencionar que este mayor interés se debe a que tenemos una estabilidad monetaria importante y porque somos de los pocos países de Latinoamérica que no tiene restricciones para el movimiento de divisas.

Asimismo, puntualizó que existe un gran interés por las empresas de logística, tecnología, minería, bienes raíces y la agroindustria. Sobre este último sector, reveló que en lo que va del año cerraron unas tres operaciones de private equity, en donde fondos de Estados Unidos y Brasil ingresaron al Perú para invertir en compañías agroindustriales, ya que son las que proyectan mayor crecimiento y rentabilidad para los inversionistas.

Finalmente, Oscar Trelles explica que esto se se debe a la estabilidad en el gobierno, la mejora de la economía a diferencia de años anteriores y la menor tasa de interés que permite a los private equity financiarse a mejores tasas.

SOBRE EL AUTOR Christian Alcalá Comunicador social licenciado en la Universidad de San Martín de Porres. Actualmente redacto para la sección de negocios del diario Gestión.