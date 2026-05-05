La empresa Enosa, integrante del Grupo Distriluz, concretó una operación de administración de deuda por S/ 102 millones. De este modo, la distribuidora eléctrica apunta a viabilizar una estrategia financiera orientada a consolidar su posición institucional y la mejora del servicio eléctrico para 600,000 clientes en las regiones de Piura y Tumbes.

Dicho financiamiento se realiza a través del BBVA Perú. Por medio de esta gestión, la compañía se convierte en la primera empresa pública de distribución eléctrica en acceder a este tipo de financiamiento. La firma explicó que la operación de reperfilamiento permitirá sustituir obligaciones de corto plazo por deuda de mediano plazo, optimizando la estructura de financiamiento, mejorando la liquidez y fortaleciendo la sostenibilidad financiera de Enosa.

“El Grupo Distriluz reafirma su compromiso de prestar servicios con estándares de calidad y eficiencia, impulsando la innovación y el desarrollo de 11 regiones del norte y centro del país”, señaló la compañía en un comunicado.

Grupo Distriluz obtuvo financiamiento del BBVA. (Foto: Grupo Distriluz).

Los proyectos de Distriluz, matriz de Enosa

Enosa es parte del Grupo Distriluz, el cual también tiene dentro de su portafolio a las empresas Ensa, Electronorte, Hidrandina y Electrocentro. Así, para el periodo 2024-2026, este holding tiene programadas seis iniciativas de impacto en electrificación rural y alumbrado público, incluyendo el proyecto de Ramada-Chota y de 23 comunidades de Llama-Cajamarca, a cargo de Electronorte; así como Churcampa-Huancavelica, que estará liderado por Electrocentro.

Asimismo, en la zona norte, destacarán proyectos como Laredo-San Carlos y San Idelfonso, en La Libertad, a cargo de Hidrandina; así como Miguel Checa, en la provincia de Sullana, a cargo de Enosa.

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