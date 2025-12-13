En el Perú, una proporción relevante de empresarios, emprendedores e independientes enfrenta restricciones para acceder al crédito formal, aun cuando cuenta con activos o flujos sostenibles. Las exigencias del sistema financiero tradicional dejan fuera a segmentos que no siempre se ajustan a los criterios bancarios convencionales. En ese escenario aparece Capitalia, una fintech peruana enfocada en financiamiento con garantía hipotecaria.

La empresa se presenta como una financiera tecnológica que ha desarrollado un scoring de evaluación crediticia propio, con el objetivo de vincular a solicitantes de crédito respaldados por activos inmobiliarios con inversionistas privados. El esquema opera a través del fondo privado Fidecapital y bajo una estructura fiduciaria en la que las garantías son administradas por Corfid.

De acuerdo con la compañía, el modelo permite canalizar recursos hacia proyectos que, si bien cuentan con respaldo patrimonial, no califican fácilmente en la banca. Para los inversionistas, la propuesta se sustenta en retornos anuales en dólares y soles, respaldados por garantías tangibles cuyo valor es hasta tres veces mayor al capital invertido.

“El sistema financiero no refleja la realidad de quienes construyen por su cuenta. La gran oportunidad para nosotros está en dejar de hablar de préstamos y empezar a hablar de movilidad de capital inteligente”, señala Alonso Bringas, fundador de Capitalia, al explicar el origen de la iniciativa.

Desde la dirección general, Julio Aguilar, CEO de Grupo Techco, indica que uno de los retos del mercado es la cantidad de activos que permanecen sin uso financiero. “El dinero existe, los activos existen, lo que faltaba era una arquitectura que los conecte con seguridad“, advierte.